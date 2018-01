Busca inscripción aspirante a candidato a alcalde (video)

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un joven priísta, Jorge Arturo Meza Ruíz, aspira a ser candidato a la presidencia de Benito Juárez por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su propio partido le negó la participación de inscribirse en la convocatoria de aspirantes porque no estaba en función el comité organizador que recibe la documentación y porque de acuerdo a la coalición le corresponde la candidatura al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Meza Ruíz resaltó que la dirigencia estatal le sigue cerrando las puertas a los cuadros de jóvenes militantes del PRI: “los priístas no han entendido que los malos manejos de la militancia le ha dado los fracasos del tricolor en Quintana Roo, quieren coartar mis aspiraciones cuando cumplo con todos los requisitos de la convocatoria”.

También te puede interesar: ¿Quién es ‘El Cachorro’ que aspira por una candidatura? (video)

De profesión abogado, se ha perfilado dentro del PRI en el área jurídica del partido, trabajó en puestos de jefaturas y direcciones en diversos gobiernos municipales cuando gobernaba este partido, hace cinco años decidió afiliarse al PRI, pero desde hace 10 años simpatiza y apoya al tricolor.

En la coalición no tomaron en cuenta a la militancia de los jóvenes; sin embargo, el viernes asistirá al PRI en Chetumal para participar en esta convocatoria que el mismo partido lanzó a su militancia: tengo todos los conocimientos para lograr una candidatura, pero lo que es claro es que el encargado que me atendió me negó la información para inscribirme.

La convocatoria es clara, porque señala que en el proceso interno del partido deben inscribirse todos los militantes del PRI que tengan aspiraciones a cualquier candidatura, no habla de una coalición, “por tanto mis derechos, voy a viajar a Chetumal, porque yo formo parte de un cuadro político”.

René Sansores Barea, dirigente municipal en Benito Juárez, no contestó el llamado de este medio para que explicara la situación del joven militante, así también la secretaria general del PRI, Alondra Herrera Pavón, no dio información.

El militante del PRI y ex presidente municipal, Carlos Cardín Pérez, resaltó que en la coalición integrada por el PRI, PVE y Partido Nueva Alianza (Panal) quedó el acuerdo que el PVEM tendrá la candidatura para la alcaldía de Benito Juárez y si existiera un militante del PRI con esta aspiración debe inscribirse como militante del Verde Ecologista.