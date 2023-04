Jornada 'Abre los Ojos con Marybel Villegas' en Cancún registra buena afluencia

En la quinta edición del programa de ayuda para la salud visual 'Abre los Ojos con Marybel', encabezado por la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, se logró una gran asistencia de más de 200 personas, quienes acudieron en busca del apoyo.



En esta ocasión, el domo de la Región 228 de Cancún, a una cuadra de la avenida Kabah, fue el lugar hasta donde llegó la brigada 'Abre los Ojos con Marybel', que además de los estudios para el diagnóstico de problemas de la vista como cataratas y carnosidad, ofrece servicios de salud, corte de cabello y asesoría legal.



Más de 200 personas acudieron a la jornada de salud para ser parte de los beneficiados con estos apoyos, quienes además platicaron de viva voz con la legisladora morenista, misma que escuchó atentamente sus necesidades y se comprometió a apoyarles en sus gestiones, al tiempo que los ciudadanos le agradecieron su entrega por este proyecto y tan loable labor, por el cariño tan inmenso que siente por Quintana Roo, en especial por Cancún.

“Es bonito que ella venga a convivir con la gente, me agrada eso, porque a veces hacen estos eventos y mandan a su gente, pero ellos, los funcionarios no vienen, entonces me parece bueno, me parece bien que hagan estas jornadas porque así ayudan a la gente”, indicó la señora Gladys Lorena, asistente a la brigada.



“Ese es el motivo de estar aquí, la gente, él además de la gran encomienda que nos ha dado nuestro presidente López Obrador, de atender las necesidades de la gente a la que representamos y venir a verlos, a visitarlos, platicar y estar con ellos, muy aparte de ello, me tiene aquí el profundo amor que siento por Cancún, por eso estoy convencida de que con acciones como esta vamos en camino hacia un Cancún nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí y por ayudarme a construir ese Cancún nuevo que todos queremos”, señaló Marybel Villegas durante la jornada.