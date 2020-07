José Joel ofrecerá una bohemia desde casa con homenaje a su padre

Cancún.- A dos meses del aniversario luctuoso de su padre, José Joel ofrecerá su primer concierto vía streaming el sábado 1 de agosto, en el que presentará temas de su nueva producción discográfica y aprovechará el momento para hacer un homenaje al buen José José.

“Este espectáculo se convierte en mi primer concierto virtual esquina con el homenaje a mi padre José José. Con la tecnología podemos llegar a tantas personas como sea posible, hemos podido llegar a gente de Japón, Australia, Arabia Saudita, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y toda la República Mexicana, esto se convertirá en un concierto masivo que el público podrá ver desde la comunidad de su casa en lo que termina la pandemia, será un concierto diferente, con una energía distinta y estamos afinando detalles para que todo salga acorde, voy con músicos en vivo y eso es muy bueno porque también ellos han pasado una situación bastante difícil, el hecho de que podemos reactivarnos de esta manera es algo que todos agradecemos”, expresó contento José Joel, quien ha preparado un repertorio que seguramente complacerá a sus seguidores.

“Este espectáculo será algo muy bonito, muy emotivo, estoy tratando de abarcar muchos temas pues son canciones que la gente disfruta de José José, estoy integrándolo con mis temas porque también estoy promocionando mi nuevo disco, armé unos lindos medleys con canciones como Gavilán o Paloma, Amar y Querer, Almohada, Amor, Amor, Me Basta, La nave del olvido, Ya lo pasado, pasado, son tantos que podríamos pasar varias horas en la bohemia, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos de e-ticket que es una hora 50 minutos”.

Bohemia desde el garaje de su casa

“Queremos que sea una presentación linda, estamos haciéndolo desde el garage de mi casa como los ensayos de antaño, estamos acondicionando para poder darle un ambiente de centro nocturno, con una vibra bonita y que se vea bien dentro de esta nueva normalidad que es estar en casa, será algo muy casero, muy familiar, muy rico, bohemio y padre”, detalló José Joel, quien este próximo 1 de agosto a las 9 de la anoche ofrecerá un concierto completamente en vivo a través de la plataforma e-ticket live.

José Joel reveló que siempre ha honrado a su padre y a su madre, pero al ser cantante la mejor manera de mantener vivo el recuerdo de su padre es cantándolo, pues aseguró a Novedades Quintana Roo que fue con su primer amor que entendió la grandeza de las canciones de El príncipe.

“Mi acercamiento con la música de mi papá fue como a los 14 años de una manera real, cuando me empiezo a enamorar comencé a entender la grandeza de José José. Lo que un día fue no será de José María Napoleón fue el primer tema que me enganchó de la música de mi papá”.

Su sueño es hacer un dueto con José José

A pesar de que en este concierto no tendrá invitados, sí ha pensado hacer algunas colaboraciones…

“Mi sueño guajiro para hacer un dueto es con uno de los grandes pilares de la música, es un cantante extraordinario, me encantaría hacer algo con él guajiramente hablando, ya estoy en pláticas con varios compañeros para hacer este tipo de fusiones y sacar algún tema o irlos invitando para hacer algo virtual. La punta de lanza de todo esto es este concierto y de ahí ver qué más podemos hacer”.