Ayuntamiento de Morelos niega apoyo a una familia necesitada

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- El subdelegado de la comunidad de San Diego, en el municipio de José María Morelos, denunció públicamente la falta de apoyos, atención y solidaridad de las autoridades municipales para con los habitantes de su comunidad.

Luciano Caamal Palomo, subdelegado de la comunidad señaló que aunado a la falta de servicios básicos que se comprometieron y no les han cumplido, la gota que derramó el vaso de la indignación fue el dejar sin ataúd a un integrante de la comunidad cuya familia es de escasos recursos.

“Fuimos al Palacio, a pedirle el apoyo al Oficial Mayor, al Presidente y nos dijeron que no hay presupuesto para apoyar este año, así nos dijeron. Estoy molesto porque nunca nos habían negado un apoyo para enterrar a una cristiano, no se vale porque somos gente de humilde, trabajadores, pero humildes”, expresó.

Caamal Palomo dijo que en su comunidad faltan muchas cosas como pavimentación de calles, alumbrado público, programas de salud, la reparación de su parque principal, que ellos mismo limpian.

“Todos en la comunidad estamos indignados, muy indignados el presidente municipal no debería de negar este tipo de apoyo pues es algo muy delicado. Ya se le olvidó que gracias a nosotros hoy está en presidencia, porque ahora no nos quiere apoyar, así como vamos a apoyar a los priistas el próximo año, se acabo ya no hay confianza”, dijo.

Agregó que para poder sepultar a la occisa, tuvieron que recurrir a una asociación civil, así como vecinos, familiares, amigos y conocidos, para poder comprar el ataúd, flores y poder hacer la velación en la casa de la difunta.