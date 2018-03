Sin seguro, vehículos de la Fiscalía General del Estado

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Vehículos de la FGE en José María Morelos, no cuentan con ningún tipo de seguro, además la falta de mantenimiento pone en riesgo la integridad física de los agentes que laboran en esa institución.

Tal es el caso más reciente, el jueves pasado, se presentó un accidente en la carretera federal 184 a escaso un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, en el que cuatro elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), iban a bordo de una unidad, y tres de ellos resultaron lesionados, supuestamente no de gravedad.

La noche de ayer uno de ellos quien fue identificado como Rodrigo I. O. L, quien fue llevado de urgencias a la capital del estado, tal parece que el mismo día del percance no fueron valorados por algún médico, y fue ayer por la noche cuando uno de ellos sintió dolores y malestar, de inmediato fue llevado al hospital local donde se percataron que tenía dos costillas rotas por el fuerte golpe que recibió en el accidente, de inmediato fue canalizado y turnado a la capital del Estado.

Lo peor del caso es que el vehículo en el cual se trasladaban no cuenta con ningún tipo de seguro, por lo que deja en evidencia que todo elemento que labora en dicha institución, por lo menos en José María Morelos, corre el riesgo de no estar asegurado al sufrir algún accidente, además el vehículo en el que viajaban, los neumáticos se encuentran lisos y esto pudo haber sido la causa por la que el conductor perdió el control del vehículo al derrapar en una curva.

A simple vista se notan las carencias que tiene el parque vehicular de la FGE; hace unos meses, Blanca Imelda Ávila Varguez, encargada de Administración y Planeación, entrego vehículos a la FGE de José María Morelos, pero el misterio está en saber si los vehículos recientemente entregados por la ex sub procuradora cuentan con seguros o no, mientras tanto el personal, al salir en carretera con dichos vehículos corren el riesgo de sufrir algún accidente y ponen en riesgo su integridad física sin que a las autoridades les importe la vida de su personal.