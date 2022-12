José Meza, el artista que llegó a los Latin Grammy con su amor al violín

José Meza Candenza, es un artista venezolano que, desde muy pequeño, supo que uno de sus sueños era romper fronteras con el violín, ese instrumento de cuatro cuerdas que para muchos es música aburrida, pero este intérprete está logrando dejar atrás esos pensamientos y su constancia lo ha logrado posicionar en los Latin Grammy.

A través de una entrevista exclusiva para Novedades de Quintana Roo, el venezolano nos compartió sobre sus inicios en la industria y sus proyectos.

José Meza estuvo rodeado de música desde muy joven, pues con solo ocho años, ya sabía tocar el violín.

Su entrenamiento musical fue en orquestas y a través de la música pudo viajar a varios países como Brasil y México, que lo ayudaron a fortalecerse como artista.

Pero sin duda, quien más influyó para que el joven intérprete quisiera adentrarse en la industria fue su padre, quien también es músico.

“Mi papá es músico y él fue quien me enseñó la música en definitiva… Me enseñó a ser un instrumentista, lo que es ser un ejecutante del instrumento. Mi papá toca cuatro venezolanos y asimismo sabe guitarra y algunos instrumentos más. Recuerdo que él me llevó a un concierto de una orquesta en Venezuela, en una orquesta juvenil y a partir de ahí me gustó mucho el violín, fue un instrumento que visualice, lo quiero y el de una me dijo: ‘listo vamos a buscar las clases’”, compartió.

Más tarde, decidió hacer con el violín versiones de pop, rock, películas, series. Con este giro, Meza Cadenza se dio cuenta que las cuerdas daban para mucho más; camino que el encantó descubrir.

José Meza en los Latin Grammy 2022

La disciplina y constancia que José le ha dedicado al violín lo llevaron a ser miembro de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Este logro le abrió puertas para tener acceso a las galas, premier y varios eventos que se llevaron a cabo en los Grammys.

Para el venezolano esta puerta fue una de las metas que tenía desde hace mucho tiempo y haberla logrado, sin duda fue un dulce momento, pues sabe que esta experiencia es una gran oportunidad para promocionar su trabajo.

“Fue una super experiencia y también es una puerta que se abre, porque, esa entrada, en esta institución tan importante, permite que a futuro yo pueda trabajar también en promocionar y mostrar mi trabajo ante la academia”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CADENZA (@cadenzathegroup)

Cadenza the Group

El violinista de 35 años, actualmente se encuentra trabajando, junto a su grupo (Cadenza The Group), en un disco que está basado en música venezolana con fusiones de música electrónica, ya que desean experimentar con varios géneros.

“Queremos hacer ahorita un disco que está basado en música venezolana con fusiones de música electrónica, con varios géneros entonces queremos ir experimentando aún más de lo que ya habíamos hecho. Utilizando quizá otro paso utilizando instrumentos venezolanos que nos representan también como latinoamericanos y sacar elementos de música electrónica que nos pueden abrir puertas en todo el mundo. Que la gente escuche un ritmo que sabemos que es latino y que tiene unas mezclas que los mueve más”, explicó.

Esta selección de ritmo no es una moneda al aire, el artista tiene como objetivo que el público se quite el estigma que ha venido castigando a todos los instrumentos que representan la música clásica, pues el violín, normalmente lo asocian con “aburrimiento”, pero José Meza quiere romper con eso.

“Una de mis metas como instrumentista de violín es precisamente que la gente le quite esa huella eterna que los violines son aburridos… Ese ha sido el concepto que he tenido desde que estoy de este lado de la música; de hacer pop covers y versiones. Precisamente desde que empezamos a hacer esto, es que me di cuenta que cuando la gente escucha a un violín, pero estás tocando Coldplay, música a la que tu tienes más relación, eso hace que la gente quiera saber hasta dónde puede llegar ese instrumento”, externó.

José Meza desea colaborar con Rosalía y Natalia Lafourcade

Para el talentoso instrumentista hacer colaboraciones va mucho más allá de buscar con “quién pegar”, sino que prefiere hacer dupla con cantantes o intérpretes que no tengan miedo a ser juzgados; y para José esos músicos son Rosalía y Natalia Lafourcade.

“Últimamente a mí me gusta mucho la propuesta de artistas que son como mucho más lanzados, que no les importa lo que la gente piense mucho de ellos y yo pienso que en este momento, esa artista que te voy a mencionar es Rosalía, ella empezó en un nivel haciendo flamenco y de repente ella lanzó un último álbum que fue completamente diferente a lo que ella venía haciendo y ese disco representa por primera vez lo que ella quien quiere ser como artista”, dijo en la entrevista exclusiva.

Asimismo expresó que la interprete de “Hasta la Raíz”, es una artista inspiradora que no tiene miedo de experimentar.

José Meza desea presentarse en Cancún

A pesar de que el venezolano ya pisó territorio mexicano como Veracruz, Toluca, Ciudad de México y Cozumel, el instrumentista desea poder presentarse en Cancún.

Tienes que creer en lo que haces: José Meza

Sabemos que la industria de la música nunca es fácil, por ello pedimos que José Meza diera algunos consejos para aquellos jóvenes que quieran incursionar en la industria o con algún instrumento.

Señaló que como artistas tienes que ser fiel a “uno mismo”, sin embargo, dejar la mente abierta, sin perder tu esencia.

“Uno tiene que ser fiel a uno mismo; eso no significa nada más guiarme en un solo paso de algo que solo me gusta… Mientras vas creciendo, tu vas abriendo un poquito más la mente, pero abrir la mente no significa perder quien eres tú. Eso es algo que yo he aprendido mucho en esta industria”, aconsejó.

Además, pidió-en ocasiones- hacer caso omiso a los comentarios negativos, ya que siempre debes creer en tus proyectos.

“Dejar de escuchar un poquito a las demás personas, porque a veces hay comentarios que influyen, sobre todo a uno como artista te hace cuestionar si estás en el camino correcto y eso va desde amigos, hasta familia. Tu tienes que a veces creer en lo que estás haciendo 100% y tener mucha disciplina y constancia”, agregó.