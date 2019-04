Dudan sobre la limpieza en el proceso interno del PRI

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- José Ramón Narro Robles, aspirante a presidir la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que militantes de varias partes del país dudan sobre la limpieza en este proceso interno.

En su visita a Cancún, indicó que la palabra “simulación” ha sido muy común entre quienes han intercambiado ideas con él, y pese a que dentro del partido hay una preocupación de que se genere división al interior de sus filas, indicó que los tricolores en Quintana Roo se mantienen unidos.

También te puede interesar: PRI busca refrendo de 20 mil militantes

“El PRI necesita un reencuentro con la sociedad y, para ello, se necesita desterrar cualquier acto de simulación (…) Tuve una reunión de dos horas en donde vi y percibí un enorme ánimo y compromiso y, alrededor de esa palabra, unidad”, dijo Narro Robles.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que con su visita a Quintana Roo suman cinco entidades –la Ciudad de México, Baja California, Querétaro y Guanajuato– en donde prometió que de ganar el proceso interno en el tricolor, será un dirigente de tiempo completo y que buscará “desterrar algunos de los temas y asuntos que nos pusieron en el 2018 en una situación complicada: la peor derrota electoral”.

Si bien reconoció que el Revolucionario Institucional ha tenido “fallas y errores”, también dijo que la corrupción no es exclusiva ni de algunos partidos, ni de algunos políticos, y que se tiene que luchar contra eso en todos los niveles tanto gubernamental, como en otras estructuras sociales.

Sin embargo, admitió que estas conductas han alejado al priismo de la gente y los hizo perder la Presidencia de la República.

Narro Robles, quien fue secretario de Salud en el gobierno federal anterior, negó que el desprestigio del expresidente Enrique Peña Nieto afectará su carrera por la dirigencia nacional del priismo.

“Tengo una historia previa y una historia posterior y me siento muy satisfecho de haber contribuido en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de que hiciéramos lo que pudimos hacer en materia de salud; me hubiera gustado hacer más, tener más recursos, pero a veces no se puede todo, he dado cuenta de la gestión y he decidido emprender una etapa diferente”, afirmó el aspirante.

Acerca de la valoración al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el también médico consideró que es muy poco tiempo para realizar el ejercicio ante muchos problemas que llevan años, aunque agregó que no es lo mismo proponer que gobernar.