Esperanza y optimismo

La vida es una cadena de logros y gozo para aquellos que piensan positivamente y se esfuerzan y una verdadera tragedia para los pesimistas.- Horace Walpole, escritor.



Ser optimista, es abrigar esperanzas, significa tener expectativas de que, en general, las cosas saldrán bien en la vida a pesar de contratiempos y adversidades.

El optimismo evita que caigamos en la desesperanza y en la apatía ante la adversidad. La esperanza, el optimismo y el pensamiento positivo reportan beneficios en la vida. Por supuesto, me refiero a un optimismo realista que suma esfuerzos y se anima con posibilidades humanas y no soñadoras e ingenuas.

El optimismo es como uno se explica a sí [email protected] sus proyectos. Los optimistas son los que, cuando algo no sale bien, piensan que si modifican algún aspecto de su actuación lograrán el éxito al siguiente intento y/o oportunidad, a diferencia del pesimista que se llena de pensamientos negativos y de ineptitud, diciendo: “Esto no se puede”. Estas dos actitudes y pensamientos tan opuestos tienen profundas implicaciones en la vida de las personas.

El optimismo es la combinación del talento razonable y la capacidad de seguir adelante ante las derrotas. Es la habilidad para motivarse y lograr lo que uno anhela. Se ha comprobado que la estructura mental del pesimista conduce al desánimo y a la desesperación, mientras que la del optimista genera esperanzas. Por ejemplo: el optimista no se considera a sí mismo como el motivo del fracaso sino que lo atribuye a algún otro factor de la situación. El optimismo y la esperanza, al igual que la impotencia y la desesperación, se aprenden.

La “autoeficacia” es la creencia de que uno tiene poder sobre los acontecimientos de su vida y acepta los desafíos tal como se presentan. Al desarrollar una competencia se refuerza la noción de “autoeficacia”, haciendo que se esté más [email protected] a correr riesgos y mayores desafíos; al superarlos aumenta la noción de “autoeficacia”. Esta actitud hace que la persona utilice de manera óptima sus habilidades.

Albert Bandura, psicólogo, dice: “La convicción de la persona respecto a sus habilidades las refuerza y encuentra la mejor manera para manejar lo que emprenda en lugar de preocuparse por lo que pueda salir mal”.

¿Cómo es tu actitud?, ¿optimista o pesimista? Ahí está el éxito o el fracaso en lo que emprendas.

CAMINO EQUIVOCADO

Todos los niños sienten la necesidad de ser aprobados y reconocidos. Los niños a los que se les critica, regaña, avergüenza o ignora se forman una opinión muy pobre de sí mismos. Creen que las cosas negativas que sus padres y/o personas significativas les dicen acerca de su físico, de sus maneras, todavía torpes, por su edad y falta de experiencia, son ciertas y que se merecen el descuido o el maltrato de que son objeto.

Estos mensajes negativos recibidos en la niñez resuenan todavía en la edad adulta y ejercen una influencia más fuerte que los mensajes positivos más recientes. Quienes padecen esta situación tienden a aferrarse a una pobre autoestima, aun cuando ya como adultos logren grandes éxitos y la admiración de los demás.

Si somos perfeccionistas tendemos a ignorar nuestros aciertos y triunfos. Nos fijamos objetivos inalcanzables y para lograrlos nos volvemos adictos al trabajo o coleccionistas de éxitos y muchas veces se está [email protected] a lograr el triunfo a costa de nuestra salud o perdiendo buenas y valiosas relaciones.

El perfeccionismo puede provocar sentirse abrumado por los altos logros que nos proponemos o por la enorme cantidad de cosas que se quieren hacer, posponiendo aspectos tan importantes como la familia y el descanso y así se pierde el empuje renunciando a los proyectos sin siquiera haberlos emprendido realmente, ya que la irresponsabilidad se empieza a notar por la “falsa certeza” de que se va a fracasar.

Por esto, hay que reflexionar en qué tan razonables son los objetivos que nos proponemos alcanzar y si el beneficio que nos imaginamos obtener es mayor que el costo a pagar. Muchas veces es una triste ganancia, porque el precio es la pérdida de la salud, de la vida afectiva, de etapas maravillosas, del disfrute con la pareja, práctica de algún deporte, gozar con los hijos diversas actividades viéndolos crecer, etc., etc.

Nos empeñamos tanto en demostrarles a los demás que somos exitosos o en recibir la aprobación de las personas, que nos desgastamos y la vida y el tiempo ya no regresan ni con todo el dinero del mundo. Lo triste es que, cuando alguien alaba nuestros logros, dudamos del buen juicio de esa persona respecto a la buena opinión que tiene de nosotros y puede ser que hasta nos sintamos incómodos ante el engaño en que se encuentra porque bien sabemos que no valió la pena tanta pérdida de vida y de la verdadera felicidad por no haber disfrutado las mejores etapas de la vida y los amores que se nos brindaron.

Muchas veces se vive [email protected] de que alguien descubra nuestra insatisfacción y vacío interior por las pérdidas tan importantes y no recuperables.

¡Equivocamos el camino!

RECONOCER NUESTRA VALÍA

Cuando algún fracaso, la muerte de un ser querido o situaciones conflictivas con la pareja suceden, nos sentimos tristes, deprimidos; con el tiempo nos recuperamos y volvemos a sentirnos mejor. Sin embargo, hay otras ocasiones en que estos sentimientos y desgano se prolongan y son muy intensos. Nos sentimos tan tristes que nada nos interesa, nada parece importante, no podemos hacer nuestro trabajo, es decir, estamos entrando en DEPRESIÓN.

Los síntomas son: tristeza profunda, desgano, sentimiento y sensación de vacío. Se pierde interés hasta por las actividades que más nos gustan, comemos muy poco o mucho y bajamos o subimos excesivamente de peso. Se presenta el insomnio o se duerme demasiado. El cuerpo se vuelve pesado y los movimientos lentos o se está [email protected] y muy [email protected] Puede ser que la persona se sienta culpable, impotente e inútil, sin concentración, se olvidan los pendientes del día y hay mucha dificultad para tomar decisiones. Lo peor es que pasan por la mente ideas de muerte y a veces se piensa en el suicidio.

Esto es porque la persona ha perdido la esperanza de lograr sus metas, ve el futuro NEGRO y es incapaz de afrontar las situaciones diarias. La depresión puede presentarse en varios grados, puede aparecer una o más veces en la vida, puede estar desde la niñez o la adolescencia o en la adultez. Algunas personas tienen pocos síntomas y otras muchos.

Es más probable que se deprima la persona que piensa en negativo, exagerando los hechos, es exigente consigo misma, se llena de culpas a sí misma de todo lo que sale “mal” y pocas, muy pocas veces, reconoce lo que sí hace bien. Si nos damos cuenta de algunos de los síntomas comentados es imperativo buscar y encontrar ayuda médica y psicológica para revalorarse como persona y lograr recuperar la autoestima.

No somos [email protected], sin embargo, algunos defectos y errores no son reales, son ideas falsas. Tal vez estamos relacionándonos ahora con algún individuo tóxico que nos sigue alimentando esas nefastas ideas de nuestra persona.

Reconozcamos nuestras cualidades y habilidades para valorarnos y saber con qué fortalezas contamos. Escribir una lista de las cosas buenas que hacemos y de nuestras capacidades. Por ejemplo: “Soy [email protected] y buen [email protected]”, “Soy responsable”, etc., etc.

Hay que cambiar las creencias negativas que han destruido la autoestima y no seguir cargando con OBLIGACIONES que nos han impuesto y no hemos cuestionado. Revisemos nuestras creencias acerca de: SER MUJER, DE SER HOMBRE, acerca del amor y del sufrimiento, para que de verdad nos amemos y amemos al prójimo y NUNCA A COSTA DE UNO MISMO. Se evitarán en gran parte sinsabores, enfermedades como la depresión, adicciones y la tentación de “escapar por la puerta falsa”.

DE MUJER A MUJER

El silencio es letal respecto al maltrato a la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor.



Cada vez es mayor el número de mujeres que trabajan fuera de la casa. La mayoría lo hace por necesidad económica o por darle a su familia un mejor nivel de vida; muy pocas lo hacen como parte de una realización personal para así desarrollar sus potencialidades y contribuir conscientemente a mejorar a la sociedad de la que forman parte tan importante.

Casi siempre, las que somos madres nos ocupamos de que nuestros hijos estén bien cuidados mientras trabajamos. Hay quienes se sienten inquietas, pues dudan de que sus niños estén bien atendidos en una guardería… dejándoles el quehacer a las abuelas. Los niños aprenden muchas cosas buenas y útiles en las guarderías y se desarrollan armoniosamente, ya que es muy importante la convivencia con otros niños.

Es muy común que sobre las mujeres recaiga la responsabilidad de cuidar a los enfermos y ancianos de la familia y si sus hijos o marido tienen situaciones poco fáciles, por ejemplo, en la escuela o desgraciadamente por adicciones (alcohol, drogas) y/o mala conducta, ellas son las que se ocupan de que reciban ayuda y tratamiento. Todo esto les impone una pesada carga física y emocional. Lo peor es que no se cuestionan y no saben cómo hacerle frente a estas situaciones y más bien lo toman como un deber: “Es lo que me toca…”, y se resignan y lo aceptan como algo normal.

Las consecuencias en las relaciones familiares son muy graves.

Es importante saber que el 55% de las mujeres adultas han sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de su vida, ya sea verbal, psicológica, física o sexual, y que en un 60% dicha violencia ha sido causada por el marido. Los actos de violencia que ocurren en el hogar son delitos, pero casi nunca se denuncian por temor a las represalias.

La violencia, ya sea emocional, en forma de insultos o amenazas físicas o sexuales, es la causa más importante de la depresión y hasta puede llevar al suicidio. Y ¡ojo! NO solamente se presentará en esas etapas de vida con la pareja, sino que puede ser años después, debido a la destrucción de la autoestima y la frustración. Cuando nos sentimos abrumadas por el exceso de responsabilidades, es hora de reflexionar, buscar y pedir ayuda y apoyo para aligerar la carga que hemos aceptado.

Reflexionemos acerca de nuestras experiencias como mujeres en las diferentes etapas de vida y cómo vivimos actualmente. Tenemos el derecho inalienable de vivir como merece todo ser humano: con respeto, armonía, dignidad y amor.

¡Ánimo! hay que aprender a vivir.