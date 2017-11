Joselito Velázquez va por otro de sus sueños

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sus sueños están por las ‘nubles’, no tienen fin. Cada reto que se propone es como un poderoso nocaut, en busca de la gloria.

La humildad es su mejor carta de presentación, sin ‘bajar la guardia’ en su intento por plasmar su nombre con letras de oro y encumbrar a su tierra donde se ha forjado como boxeador. Joselito Velázquez Altamirano lo tiene claro: ser campeón del mundo.

El también llamado ‘Huracán’, con récord de 4-0-0, (4 KO’s), nacido en Oaxaca, pero formado cien por ciento en Quintana Roo, despedirá el año, el próximo 9 de diciembre, en el Mandalay Bay, de Las Vegas, Nevada, en el respaldo de la velada en la que el ex monarca, Orlando ‘Siri’ Salido, mida fuerzas frente a Miguel ‘Mikey’ Román.

“Siempre había soñado con este momento, así que no duden que trabajaré fuerte para ser campeón mundial y hacerme de un nombre en esta etapa de mi carrera”, consigna Joselito desde Los Ángeles, donde este lunes fue entrevistado en la emisión ‘A Golpes’, de la cadena ESPN, que encabezan David Faitelson, Bernardo Osuna y el gran campeón mexicano, Julio César Chávez.

Joselito acaparó la atención a nivel nacional en 2007, 2008 y 2011. Como recordaremos, ganó su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2011, en Guadalajara, Jalisco. Más tarde, en 2015, en Toronto, Canadá, también repetiría su éxito en esta justa.

En su cuarta pelea, el 30 de septiembre en la ‘Oasis Arena Cancún’, segunda en este escenario, donde debutó en el terreno de paga el 17 de diciembre de 2016, con triunfo ante Eduardo Casimiro, derrotó a Erick Zamora al minuto con 37 segundos del segundo round, en el combate coestelar de la velada ‘They just want to have bax.

“Estoy muy contento por hacer mi debut en Estados Unidos, en Las Vegas, pues se trata de una de las plazas más importantes en el mundo del boxeo”, asegura Joselito, quien acaba de firmar contrato con ‘Promociones Zanfer’, responsable de la función y que transmitirá TV Azteca y HBO.