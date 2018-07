No contaba con su astucia: jovencita escapa de su agresor

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Policías ministeriales, apoyados de agentes del municipio y del estado, buscan por cielo mar y tierra a un sujeto que intentó violentar a una joven trabajadora doméstica en la comunidad de Mahahual.

El director operativo de la policía municipal Martin Baeza May, dijo que no es común este tipo de hechos y que lo hacen personas que no son de la localidad.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando una joven de iniciales J. C., de 19 años de edad, fue atacada por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella, pero la víctima luchó con todas sus fuerzas hasta zafarse del hombre, logrando pedir ayuda a un taxista que pasaba por el lugar.

También te puede interesar: Sujeto 'secuestra' a su esposa para que no lo abandone

La joven, quien es originaria de la comunidad Guadalupe Victoria, ubicada en la carretera conocida Vía Corta a Mérida; contó que caminaba rumbo al condominio Costa Maya, donde trabaja como doméstica y ahí mismo duerme, pero que ese día había salido a realizar unas compras que le ordenó su jefa.

La mujer caminaba sobre la carretera Cafetal-Mahahual, pero a la altura de la calle Caribe, salió de la maleza un hombre de tez morena, con playera sport, short y chanclas, de entre 28 y 30 años; quien la abrazó e intentó llevarla al monte, pero la afectada forcejeó y logró liberarse.

Tras el reporte, los patrones de la infortunada mujer la trasladaron a la clínica Costa Maya para una revisión, ya que presentaba raspones en piernas, brazos y espalda. Afortunadamente, el delincuente no logró ultrajarla.

Por su parte, el jefe policíaco dijo que se realizan operativos por las zonas más conflictivas para evitar que vuelva a ocurrir otro hecho de esta naturaleza.