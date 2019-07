Jóvenes de la Colosio participarán en obra de teatro

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Jóvenes de la colonia Luis Donaldo Colosio harán una obra de teatro que será producto del curso-taller que iniciará el 1 de agosto, y con el cual explorarán cualidades artísticas entre vecinos de ese sector de la ciudad.

Elsy Chi Cauich, directora municipal de Educación y Bibliotecas, informó que el curso se denomina “¿Quiénes Somos?” y las inscripciones para formar parte de él cierran esta semana.

“Ya tenemos la convocatoria para los chicos de la Colosio que quieran explorar cosas nuevas que quizá no se han atrevido a ver ya sea por falta de interés o por falta de programas artísticos para esta zona, que carga con ese estigma de ser una colonia muy violenta y quizá no es así o no todos están en una situación así”, opinó.

El taller se realizará del 1 al 23 de agosto en las instalaciones de la biblioteca Jaime Torres Bodet, que se ubica en la avenida 30 esquina con calle 78, en la misma colonia Colosio.

“Lo que queremos es darles opciones para que se dediquen a hacer otra cosa, y que los que puedan llegar al curso tengan el conocimiento general sobre el teatro, y quizá sea una semilla que pueda generar un cambio de visión, de actitud, y de planes de los adolescente y jóvenes”, expresó la funcionaria.

Esta será la primera vez que este taller se realizan en la biblioteca, pues aunque la Dirección de Educación promueve otros programas similares como Expresión Juvenil en el que, de manera itinerante, realizan también actividades de exploración artística –entre ellas de teatro- para jóvenes entre los 12 y los 24 años.

De acuerdo a Chi Cauich, el contenido ¿Quiénes Somos? se enfocará en las bases de actuación y lectura dramática, improvisación, y el aprendizaje adquirido durante el curso lo pondrán en práctica con la puesta en escena de una obra de teatro, aún por definir, bajo la dirección de la profesora Ángela Córdoba.

Las inscripciones se pueden hacer en las instalaciones de la biblioteca que estará abierta en su horario habitual de 9 de la mañana a 8 de la noche.