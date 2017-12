Jóvenes del Tricolor no serán moneda de cambio

Vienen tiempos electorales y los jóvenes son utilizados como carne de cañón por candidatos, quienes previo a las elecciones fundan grupos juveniles, los usan y los desechan; después del sufragio no sirven más y otros tanto los utilizan para ofrecerlos al mejor postor, pero también hay que mencionar que existen los inconformes, los que protestan, los que leen más de dos libros al año, los que se organizan, los artistas, y con ellos si hay que aliarse.

Es tiempo de que los jóvenes tomen de una buena vez el timón de este país que se nos hunde, sobre todo donde cada vez es más común ver que los líderes de partidos políticos los utilizan para conseguir prebendas personales o para su séquito. Comento lo anterior porque Raymundo King de la Rosa –Presidente del PRI en Quintana Roo– está negociando con la dirigencia del Partido Verde algunas prebendas ofreciéndoles el sector juvenil del tricolor para conseguir el apoyo para una senaduría por la vía plurinominal, según ha trascendido en los pasillos de ambos institutos políticos donde los “aliados” han emprendido una estrategia para apoderarse de la agrupación de jóvenes de los priistas del estado.

En la entidad, como en muchos lugares del país, los jóvenes no cuentan con los espacios adecuados y suficientes para expresarse y mucho menos los tendrán si solo se les utiliza como ofrenda política. Por ejemplo la Red de Jóvenes Por México –antes Frente Juvenil del PRI– es y ha sido el semillero de importantes políticos, agrupación formadora de cuadros jóvenes con raíz e identidad partidista, no un botín de un dirigente que a decir de sus propios jóvenes quiere entregar este importante sector al verde ecologista. Según lo investigado, la situación va de esta manera: Se quiere nombrar a la joven Ana Arana Martin oriunda de Cozumel como la dirigente Estatal de la RJXM en Quintana Roo; su aparición ha sido súbita, ya que no cuenta con antecedentes de pertenecer alguna agrupación juvenil priista en el estado y la cual no es respaldada por ninguna de las agrupaciones, lideres jóvenes, sectores y organizaciones juveniles del PRI.

Dicha imposición lleva a una ruptura eminente entre los jóvenes con Raymundo King a causa de su aparente traición hacia su compromiso realizado con los sectores, su deslealtad al entregar la Red de Jóvenes a otro partido y el intentar a imponer a una operadora fiel del partido verde ecologista. Una realidad que nadie debe dejar pasar es que la participación de los jóvenes en las elecciones del 2018 será determinante para definir triunfos de candidatos en contienda; al ser los jóvenes la primera fila en la batalla electoral con sus ideas, participación, entusiasmo y dedicación.

La entrega del sector de los jóvenes como cuota de negociación de Raymundo King al Partido Verde es un golpe bajo y de traición a los sectores y organizaciones que han permanecido de pie a pesar de los resultados vividos en las pasadas elecciones. Es un secreto a voces que el grupo de personas que pretende imponer Raymundo King al frente de la RJXM participa de manera activa en actos protocolarios y de acción política del Partido Verde Ecologista, donde se vio a Ana Arana Martin con un grupo de jóvenes ex priistas (ahora fieles seguidores a Remberto Estrada del Verde Ecologista) en la asamblea electiva del Partido Verde Ecologista en la ciudad de Cancún el pasado mes de noviembre; ellos mismos presumieron en redes sociales las fotos de “recuerdo”.

Hoy en día la participación política de los jóvenes es vital para estructurar una recarga generacional que permita una aportación sustantiva y una democracia dinámica e innovadora, necesaria en estos tiempos. Las cuotas de jóvenes pueden ser un impulso importante para que participen en la política bajo los cauces clásicos, de ahí que debamos escuchar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de entender su visión y proporcionar mecanismos dinámicos para su participación directa en la toma de decisiones. Es menester incluirlos de manera inmediata en la vida política del país, dándoles la oportunidad de que sean ellos quienes conduzcan aportaciones fundamentales, pero también es importante jugarles derecho y no utilizarlos como monedas de cambio.