Jóvenes piden condones… ¡pero sólo para jugar!

Felipe Carrillo Puerto.- Adolescentes de la Zona Maya de Quintana Roo usan condones del Sector Salud para todo, menos para el ejercicio responsable de su sexualidad.

Dennise Soto Martínez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, afirmó que se ha visto que los jóvenes tienen la costumbre de pedir preservativos, argumentando que los utilizarán para la prevención sexual, pero no es así.

“Los adolescentes entre 12 a 17 años de edad, no todos, pero la mayoría aún no lo ve con seriedad o no le da la importancia que debe al uso de este material preventivo. Lo usan para jugar, como inflar, aventarlos uno con otro, cotorrear con los amigos, pero no para lo que fue creado”.

Agregó que cada año la Jurisdicción recibe de 20 mil a 30 mil preservativos, los cuales se distribuyen en 69 médicos. Los profilácticos se reparten en ferias de salud.

Explicó que las estrategias que se realizan son de manera controlada y no de manera masiva para garantizar que a los preservativos se les dé el uso correcto para la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

En Felipe Carrillo Puerto, en los primeros seis meses de 2019, se detectaron: 187 casos de vulvovaginitis, 70 de candidiasis, 40 de tricomoniasis, 13 infecciones gonocócica, 4 de herpes, 3 de VIH, 1 chancro y 1 de sida.

En el cierre del año pasado, sin embargo, se detectaron 10 casos de VIH. El repunte en los contagios se registró en 9 hombres y 1 mujer mayores de 25 años.

¿Cuál es la efectividad del condón?

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el condón tiene una efectividad del 85 al 95%. “Si se usa correctamente la posibilidad de que falle disminuye”, refiere la dependencia.

¿Cómo actúa el preservativo masculino?

El condón (o también conocido como profiláctico en algunos países) evitan que los espermatozoides entren en la vaguna durante el coito. El líquido seminal queda dentro de la bolsa y con ello se evita el embarazo. Su efectividad está directamente relacionada al modo de uso, por lo que se recomienda seguir las instrucciones del empaque.