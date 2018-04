Padres ‘dejan morir’ a sus hijos por miedo al dolor

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La idea equivocada de los jóvenes de demostrar su valía y valentía como hombres, relacionándose en actividades peligrosas, combinada con la común actitud de padres de familia de ‘voltear a otro lado’ al ver a sus hijos en malos pasos, en lugar de enfrentar el dolor y reconocerlo para actuar a tiempo, son una constante en el desarrollo actual de la sociedad, manifestó Dulce López Carrera, coordinadora del programa Reeducación para hombres y mujeres del sector salud.

Como responsable de los talleres semanales impartidos a mujeres y hombres que son canalizados por el DIF, Fiscalía General del Estado, Policía Municipal por estar en situaciones de violencia o disfunción, es testigo de historias que terminan en la muerte de los más jóvenes de la familia.

El afán de los menores de edad por convencer a su círculo de amistades de que tienen el valor necesario para formar parte de actividades peligrosas, los lleva a situaciones extremas en las que ponen en riesgo su vida.

Uno de los dolores más grande que viven los padres es ver a sus hijos equivocarse “de camino” pero también es común que en lugar de enfrentarlo, simulen que no pasa nada, pues a lo que duele usualmente se le huye, explicó la psicóloga.

Asociaciones civiles y organismos gubernamentales trabajan en construir nuevas masculinidades para que los varones tengan facilidad de expresar sus sentimientos, sin temor a ser señalados, y reconocer los de los demás integrantes de su familia, sin embargo falta camino por recorrer, pues estos siguen formando parte de las estadísticas criminales, ya sea como víctimas o victimarios en actos violentos.

“Cuando un joven no se atreve a expresar sus sentimientos, sus miedos o sus planes porque eso reduce su imagen de hombre, busca quien aplauda sus actos atrevidos y riesgosos, por eso es importante que las nuevas masculinidades no solo trabajan en la igualdad de género, sino también en hacerle ver al varón que no es menos hombre si habla de lo que siente”, señaló la psicóloga.

Otro ingrediente que hace peligrosa la falta de nuevas masculinidades es el que los hombres, responsables de la familia no se relacionan con la educación y atención de sus hijos.

Si bien las mujeres han avanzado al incluirse en la vida productiva de una sociedad, los niños de la casa quedan a la deriva, pues el hombre está siendo apoyado en la proveeduría del hogar pero no participa en el papel que hasta antes de trabajar, tenía totalmente la madre.