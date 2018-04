Jóvenes se unen a la Orquesta Sinfónica de Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dos de los jóvenes que audicionaron y fueron seleccionados en la convocatoria para músicos jóvenes, compartieron ayer durante el ensayo de la Orquesta Sinfónica de Cancún, que se realizó en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún, que se sienten muy honrados de que los hayan elegido, y contentos de poder compartir el escenario con grandes músicos.

Los jóvenes Ángel Aguilar, en el oboe, y Mayté Caamal, en el violín, forman parte de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, y fueron dos de los seleccionados de la convocatoria que se dio a conocer en enero de este año.

“Me siento emocionada y para mi es una gran oportunidad, tengo el privilegio de tocar con esta orquesta, es algo increíble, especial y único, tocar con una orquesta profesional como ésta es magnífico, hay nervios como en todo, pero una vez parada en el escenario lo único que podemos hacer es tocar”, expresó la joven violinista.

Por su parte, Ángel Aguilar compartió que para él fue una sorpresa quedar seleccionado, pues aunque reconoce que le puso mucho empeño, tuvo la oportunidad de ver tocar a los otros jóvenes que participaron en la convocatoria y consideraba tenían buen nivel, por lo que no sabía que podía suceder.

“Gracias a Dios quedé como participante para tocar como solista, así que me siento muy feliz, muy tranquilo, me siento muy relajado no siento nervios ni nada por el estilo, pero lo que si siento es un poco de presión para dar un buen papel ante todos esos grandes músicos que tocan en la Orquesta Sinfónica de Cancún”, expresó.

Durante el ensayo el director titular de la orquesta, Gerardo Tlapa, dio la bienvenida a los asistentes y les agradeció el hecho de que acudieran al ensayo, les compartió que escucharían un poco de lo que se presentará hoy por la noche en el Teatro de Cancún, y que esperaba que lo disfrutaran.