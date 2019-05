Jóvenes de las zonas rurales abandonan el campo

Carlos Castillo/SIPSE

Chetumal.- El agro para los jóvenes no es atractivo, por eso prefieren irse a las zonas urbanas a trabajar en oficios como la albañilería; mientras tanto el campo está en decadencia y el campesino envejece.

Eugenio Roberto Colín Piña, productor agrícola por más de 40 años, del ejido de Sergio Butrón Casas, dijo que parece que no llegará el relevo generacional, porque el campo no es trabajado por los jóvenes de las zonas rurales al no ser éste redituable para sostener a una familia.

Señaló que, a pesar de sembrar más de 25 productos en un terreno de 50 por 50 metros, está ya no es su principal fuente de recursos. “El campo ya no es lo de antes y por ello los jóvenes se marchan a las ciudades a trabajar en cualquier oficio”, resaltó.

Y cada vez menos jóvenes prefieren dedicarse a la agricultura, ahora esta actividad solo sirve como complementar los ingresos económicos de familias, pues ha dejado de ser la principal entrada de ingresos de la zona rural, como lo fue hace 20 años.

“Tengo desde nopales, papaya maradol, calabaza, piña, plátano macho y manzanito, hasta hortalizas; sin embargo, desde hace mucho tiempo está ya no es una actividad que dé para sobrevivir”, comentó.

Dijo que gracias al abandono por más de dos décadas de los gobiernos el campo ya no es redituable y a veces es más económico comprar en la frutería un kilo de tomate o cebolla que producirlo uno mismo para autoconsumo.

“Yo lo que vendo está entre 10 y 20 pesos el kilo, pero desgraciadamente se le invierte mucho en fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y mano de obra, ya no es redituable”, dijo el campesino.

Explicó que como es conocido en la comunidad, la gente llega a su casa a comprarle la producción, principalmente la hortaliza, como el cilantro y rábano, mientras que el plátano el nopal, la papaya y los demás frutos los sale a vender al pueblo, cuando tiene tiempo.

Ramón Trejo, presidente del Comisariado ejidal de Sergio Butrón Casas, señaló que la agricultura de antaño como la siembra de frijol, maíz, chile y calabaza prácticamente han desaparecido en el territorio agrícola del ejido al no ser redituable.

Y al momento el cultivo predominante es la caña de azúcar al requerir menor inversión en mano de obra y mantenimiento de las parcelas, además que los alcances son cada año y los beneficios para el campesino son mejores.