Joya chetumaleña en los Diablos Rojos

Ángel Villegas/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Jordy Fabricio Arias Cherris dará un cambio radical en su vida, ahora que los Diablos Rojos del México lo ficharon para formarlo en la Academia ‘Alfredo Harp Helú’, en Oaxaca.

El pitcher de 13 años de edad, con doble nacionalidad (mexicano-beliceño), originario del poblado Nicolás Bravo, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, lanza a ¡86 millas por hora!, situación que llamó la atención de los escarlatas, máximo ganador del circuito veraniego.

“Empecé a jugar fútbol a los cinco años porque mi papá me decía que este deporte era lo máximo. Le creí y me metí al fútbol, incluso, un día casi me lastimo el pie y fue cuando me dijo ‘no, mejor salte porque si te lesionan, me va a salir caro’, y en ese tiempo no teníamos mucho dinero. Total, a raíz de esto, mi papá me pregunta ‘¿y por qué no te vas con tu tío Javier, al béisbol?’ Le contesté ‘no, papá, es que el béisbol no sirve’, hasta que poco a poco me convencí que sería lo mejor”, sentencia a Novedades Quintana Roo.

Confiesa que ‘ni siquiera sabía agarrar un guante, es más, ni lo tenía; mis zapatos estaban todos rotos, mi pantalón de mezclilla blanco, igual, roto, todo lo tenía así”.