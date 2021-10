Bien dicen que la vida está llena de experiencias y el amor a primera vista fue el detonante para que el músico JP Carrasco lo plasmara en una canción. De una noche en un bar, donde el también compositor tuvo un romance vertiginoso, nació "Taste", la canción que más elogios le ha valido de parte de sus seguidores.

"Cuando era niño descubrí el gusto por la música, pero fue a los 18 que empecé a escribir canciones con la idea firme de dedicarme a esto el resto de mi vida", dice el músico de 25 años, quien inaugura una nueva etapa musical precisamente con este nuevo sencillo "Taste".

"Creo que con esta canción finalmente he encontrado voz propia, un estilo definido, y eso se nota en los comentarios de la gente que me dice que es el mejor tema que me han escuchado".

Foto: Cortesía

En este estilo musical, JP agrega un "mood tropical" con instrumentos como la trompeta y la sordina, que le dan a su pop un sonido diferente.

"Desde el comienzo, mi estilo era una fusión de culturas, de mi lado mexicano y mi lado anglo. Pero en esta ocasión incluimos una fusión tropicalona, muy latina y eso ha gustado mucho".

JP nació en Guadalajara, pero se crío en Tijuana, donde estuvo en mucho contacto con la música estadounidense, razón por la que él escribe sus letras en inglés.

La primera canción que escribió, junto con Mario Castrejón, se llamó "First date" y la popularidad que tuvo en las plataformas de música impulsó a JP a seguir publicando sencillos.

"Al principio la idea era publicar un disco y yo tenía listas unas diez canciones. Pero el plan se complicó por cuestiones administrativas y esas canciones se iban quedando en el olvidó. Ahora que "Taste" me ha dado visibilidad, decidí publicar esas canciones que grabé hace cinco o siete años".

Este relanzamiento de canciones anteriores le ha permitido a JP entender su propio crecimiento creativo: "Hay una enorme diferencia entre el compositor que yo era a los 18 años y lo que soy ahora. Creo que se llama madurez, me gusta mucho como han cambiado mis letras y mi música”, cuenta el cantante, quien en sus inicios recibió la patadita de la suerte por parte de la bella Belinda.

“Taste” habla sobre el montón de cosas que tienen que coincidir para que suceda un romance. “La letra es parte de una experiencia personal en la que en una noche estaba con una chava y viví todo el proceso de conquista para lograr que me hiciera caso”, cuenta el músico.

A finales de este mes se lanzará el video de la canción, el cual ya se grabó en un bar de la colonia Del Valle, en la ciudad de México, además, planea lanzar un siguiente sencillo a finales de diciembre de este año.