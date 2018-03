Beristain vota en contra de presupuesto poco transparente

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El síndico de Solidaridad, Juan Carlos Beristain Navarrete, quien también funge como el encargado de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del municipio, votó en contra de la aprobación de la cuenta pública 2017 presentada por la edil Cristina Torres Gómez, debido a la falta de información, que previamente había solicitado y no se le concedió.

De acuerdo con un comunicado, Juan Carlos Beristain afirmó que a pesar de reiteradas solicitudes para conocer el desglose de gastos de la cuenta pública incluidos los gastos, información sobre las obras, convenios y otros rubros, el funcionario acusa que solamente se le exhibieron unas gráficas en Power Point, ilegibles. “Al no tener documentos me están orillando a no firmar algo que desconozco”, afirma.

También te puede interesar: Senadora Beristáin Navarrete celebra la recuperación del CREA

Beristain Navarrete, lamentó que el Ayuntamiento de Solidaridad no promueve la transparencia en los hechos, puesto que al pedir las fichas técnicas en obras públicas, para saber cuáles fueron adjudicadas por licitación y las que hayan sido designadas directamente.

“Al tener responsabilidades inherentes a mi cargo no puedo firmar un papel en blanco” y comentó que para tener un panorama completo como síndico y el correcto ejercicio de su trabajo requiere toda la información que solicitó.

“Las gestiones las ha realizado de manera autónoma, sin consulta y autorización del Ayuntamiento, todo su actuar está supeditado a los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento” considera el síndico Juan Beristain.

A pesar del voto en contra del síndico, se aprobó por mayoría el presupuesto asignado para este año, sin embargo, el H. Ayuntamiento de Solidaridad en su página de internet menciona que la votación fue unánime.

“Asimismo quiero recalcar que es momento hasta el cual no me han enviado la información contable y financiera soporte de la cuenta pública, a pesar de que todavía se cuenta con suficiente tiempo para su entrega, que es a más tardar a finales de abril”, finalizó el síndico.