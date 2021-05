Va Juan Carrillo por creación de institutos para el cuidado infantil.

La petición de madres solteras de tener un lugar en el que cuiden de sus hijos e hijas mientras trabajan, será atendida por Juan Carrillo Soberanis, candidato a diputado federal por el Distrito I de la coalición Juntos Hacemos Historia, con la propuesta de crear institutos para el cuidado infantil.

“Para una madre soltera es difícil tener que salir a buscar el pan para su familia y tener que preocuparse por si su hijo o hija está bien durante todo el tiempo que ella no está en casa, muchas mujeres viven con esta preocupación todos los días, y vamos a tratar de encontrar una solución desde la Cámara de Diputados”, dijo Juan Carrillo.

Destacó la importancia de caminar todos los días de campaña para escuchar las necesidades del pueblo, ya que gracias a eso se han nutrido muchas propuestas e incluso han nacido nuevas como la creación de instituciones que resguarden a los niños y niñas que nace de una necesidad de ciudadanas como Leticia Yam:

“Casi siempre estoy en contacto por celular con mi hija mayor que tiene siete años, cuida a la menor de tres cuando no estoy, pero no me siento segura cuando las dejo solas. Mi vecina me ayuda a ratitos, pero necesito un lugar seguro dónde dejarlas mientras salgo a trabajar y que sea algo que pueda pagar”.

Carrillo Soberanis aseguró que la propuesta es una respuesta a las madres solteras de Solidaridad, Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, que componen el Distrito I, pero la creación de un instituto para cuidar de sus hijas e hijos beneficiarán a las mujeres de todo el estado que requieren de ese apoyo.

Tepy Gutiérrez Valasis, compañera de fórmula del candidato a diputado federal de la coalición Juntos Hacemos Historia está convencida que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) respaldarán esta propuesta, pues está cimentada en el espíritu de la Cuarta Transformación de ayudar a quienes más lo necesitan.