Se compromete Juan Carrillo a gestionar una nueva subestación eléctrica.

La escalada de apagones en Solidaridad que afectan a los vecinos de Villas del Sol, debe ser atendido con urgencia, por lo que Juan Carrillo Sobernis, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia a diputado federal por el Distrito I, se comprometió a gestionar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una nueva subestación eléctrica para esa zona.

“Las familias me solicitaron intervenir ante la problemática de los apagones que crece cada día más, yo seré un gestor de todas las voces de este gran sector urbano para que se construya una subestación eléctrica, por eso le pido a los vecinos de Villas del Sol que confíen en mí el 6 de junio, y me ayuden con su voto”, dijo.

Carrillo Soberanis ha consultado con expertos sobre el origen de los apagones, quienes aseguran que debido al crecimiento de la zona poniente de Solidaridad, donde se ubica Villas del Sol, es necesario poner otra subestación que alimente la demanda del servicio de quienes ahí habitan.

“Vemos que los apagones son cada vez más recurrentes y ya no sólo en Villas del Sol, sino otros fraccionamientos de la zona poniente, como ha ocurrido en los últimos días. He consultado con especialistas y me explican que una subestación daría solución a esa problemática, sobre todo porque Villas del Sol aún le falta crecer más y la gente merece un servicio eléctrico de calidad”, expresó.

El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) busca representar en la Cámara de Diputados no sólo a Solidaridad, sino a Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Tulum, por lo que la gestión ante la CFE incluirá que la empresa prevenga apagones en el mediano y largo plazo en esos municipios que conforman el Distrito I.