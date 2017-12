Vergara Fernández aspira a la Diputación Federal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado, confirmó sus aspiraciones a la Diputación Federal por el Distrito III, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Juan Melquiades Vergara Fernández, informó que desde el pasado 10 de diciembre entregó la documentación correspondiente en las instancias oficiales del PRD, en la Ciudad de México, en busca de la precandidatura.

También te puede interesar: Beristáin Navarrete renuncia al PRD

Señaló que está en la espera de la respuesta del proceso y su renuncia la presentará hasta que le sea notificado si es o no aceptado como pre candidato a la Diputación Federal.

“No estamos infringiendo ninguna ley, en cuanto me avisen que es momento y tiempo lo haré con mucho gusto, pero primero hay que esperar que me acepten y que se dé, como siempre he dicho, en política hay que esperar los tiempos y momentos”.

Precisó que no existe fecha establecida para que sea notificado si fue aceptada o no su pre candidatura, por lo que pueda darse antes de finalizar 2017 o durante los primeros días de 2018.

Dijo que espera tener la oportunidad para poder demostrar el trabajo que se puede lograr desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en beneficio de Quintana Roo.

Indicó que en caso de resultar favorecido con la decisión del PRD, la Sefiplan seguirá el ritmo de trabajo que se implementó desde el inicio de la administración estatal actual.

“La Sefiplan es una estructura completa que se ha conformado con el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín González y está lleno de mujeres y hombres muy bien preparados con mucha experiencia, tal como lo señalan los resultados”.

El Distrito III Electoral Federal de Quintana Roo, fue creado en 2005, durante el proceso de redistritación que realizó el Instituto Federal Electoral; está conformado por zona urbana y hotelera de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez.

En otro sentido, Vergara Fernández, precisó que las finanzas de la entidad están completamente sólidas y cimentadas, se transita bien en esta administración estatal y a punto de romper el récord de finalizar el año sin pedir prestado ni un solo peso.

Expresó que se transitó 2017 sin pedir un solo peso de endeudamiento, situación que fue muy complicado lograrlo y la entidad lo logrará gracias a políticas públicas muy bien estructuradas.