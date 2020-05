Juan Rosales busca fomentar la lectura en Cancún

Cancún.- Con el objetivo de fomentar la lectura en la ciudad, el poeta y escritor cancunense, Juan Rosales, lleva la magia de la lectura a cada rincón de la ciudad a través de su proyecto PaseArte, y lo hace de una manera muy peculiar, a bordo de su combi.

El proyecto surge con la finalidad de promover la lectura, considero que siempre he sido un promotor de la cultura; me gusta mucho leer, tanto que hasta escribí y ya he publicado ocho libros, tres de mi autoría y he sido invitado a publicar en cinco antologías de narrativa y poesía, comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

También te puede interesar: Dana Salguero estrena el tema “Jugo Limón”

“‘ComBiblioteca’ es una librería gratuita para toda la comunidad, creo que durante esta contingencia hemos podido leer más todos, es un sueño que podré lograr con su apoyo, con donativos de libros, esto con la finalidad de sembrar conciencia y belleza en la vida de los demás”, destacó Rosales.

En esta primera etapa del proyecto, el autor de “Lotería Poética”, “Entropía”, y “Lucha por tus sueños” se encuentra recibiendo donaciones para tener gran variedad de títulos para niños, jóvenes y adultos, y con eso empezar a recorrer las calles para PaseArte a bordo de su CombiBiblioteca.

“Con el apoyo de todos los que puedan donar libros realizaré este viaje del saber en kilómetros de palabras, y todos podamos leer con atención los caminos nuevos que se abrirán en nuestra mente y corazón”, puntualizó Juan, el autor galáctico.