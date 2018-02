Precandidata vincula a Juan Vergara con ex gobernador de Puebla

Agencia

MÉXICO.- La ex diputada federal y precandidata a la alcaldía de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Violeta Lagunes, exhibió facturas de la compra de mototractores y propaganda consistente en sombrillas, así como tuits oficiales, que documentan la relación de negocios y complicidades entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y Eduardo Rivera Pérez -también aspirante a la presidencia de la capital- con el empresario y ex tesorero de Quintana Roo, Juan Vergara.

Juan Vergara, ex secretario de Finanzas y precandidato a una diputación federal, fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y después liberado por los supuestos servicios que ofreció a los gobiernos involucrados en actos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Entre ellos, señaló, el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien busca imponer a su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo al gobierno de Puebla; además Javier Duarte de Ochoa, en prisión por actos de corrupción en Veracruz; Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, también en reclusión por operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como Manuel Velasco Coello, por Chiapas; Rolando Zapata, de Yucatán; y Fernando Toranzo, de San Luis Potosí.

En ese sentido, Violeta Lagunes reclamó que ahora tanto Martha Erika Alonso, precandidata a la gubernatura de Puebla, como su esposo Rafael Moreno Valle niegan conocer estos hechos, sin embargo, argumentó que evidencias sobran de las relaciones comerciales entre éste, Juan Vergara y la complicidad en el caso de Eduardo Rivera.

'El Rojo' y su socio Juan Vergara, a través de la empresa televisora México Travel Channel y Salud TV transmitieron por televisión de paga y radio los informes de gobierno de Moreno Valle...

En rueda de prensa, explicó que, como se ha dado a conocer desde hace varios años, Roberto Arandia Gutiérrez El Rojo y Juan Vergara fueron los encargados de proporcionar las sombrillas de promoción durante la campaña a gobernador de Rafael Moreno Valle, y a presidente Municipal de Puebla de Eduardo Rivera Pérez.

Posteriormente, expuso que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el propio Arandia siguió vendiéndole material publicitario y todos los mototractores que se vendieron en su sexenio, cuyos contratos fueron objeto de varias denuncias y observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Refirió que El Rojo y su socio Juan Vergara, a través de la empresa televisora México Travel Channel y Salud TV transmitieron por televisión de paga y radio tanto los informes de gobierno de Moreno Valle, como dieron publicidad de todo tipo de actos en los que el entonces mandatario pretendía posicionarse en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Inclusive en su momento, señaló, Moreno Valle fue motivo de burla porque salió en varios canales y medios que no tenían una temática política, como en el caso de Salud TV, propiedad también de Juan Vergara y transmitida por Roberto Arandia.

Facturas, contratos, sentencias...

Violeta Lagunes argumentó que todo lo anterior obra en facturas, contratos, sentencias e inclusive tweets de la cuenta personal de Juan Vergara, reconociendo este hecho.

Informó que la empresa México Travel Channel, que después se convirtió en Acus-k, adquirió 32 concesiones de frecuencias de radio, y Roberto Arandia Gutiérrez compró la compañía LiveNetwork y gracias a ello el espectro radial y televisivo permite una cobertura en todo el país.

Posteriormente, indicó que Rafael Moreno Valle apoyó las aspiraciones de Carlos Joaquín para la gubernatura de Quintana Roo, siendo su coordinador de campaña Eduardo Rivera Pérez.

La ex diputada federal, quien también militó en Acción Nacional (PAN), expuso que una vez que Carlos Joaquín se convirtió en gobernador de Quintana Roo, un grupo de poblanos conocidos como El Cártel Poblano fue contratado en su administración.

Entre ellos, reveló, destaca por supuesto Juan Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas de Quintana Roo; Rocío Moreno Mendoza, coordinadora de Vinculación Gubernamental; José Antonio Mendoza Ramírez; coordinador General del C4; Eukid Castañón Herrera, responsable del Despacho Solución Total Consultores y Corporativo Ealog; Héctor Hernández Sosa, a cargo de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo; y Eduardo Rivera Pérez, con UDLAP Consultores.

En la lista también aparece –mencionó- Eduardo Alcántara Montiel; asesor en la Coordinación de Agenda Legislativa. Todos ellos ligados al grupo de Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera.

En ese sentido, sostuvo que la excesiva publicidad a favor de Rafael Moreno en el estado de Quintana Roo ha sido materia de denuncias que se encuentran actualmente en procedimiento de resolución.

Con información de La Jornada de Oriente