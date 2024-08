Juez Federal mantiene suspensión en el Tramo 5 Sur del Tren Maya

El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán decidió mantener la suspensión definitiva de las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya, pese a los esfuerzos del gobierno federal por demostrar que los daños ambientales son reversibles.

Esta resolución representa un obstáculo importante para el avance del proyecto, una de las obras emblemáticas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El juez federal determinó que las pruebas presentadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y otras dependencias federales no son suficientes para levantar la medida cautelar. Según el fallo, el informe entregado por estas entidades no cumple con las condiciones ambientales necesarias para garantizar que las obras no causarán daños irreparables a las cuevas y al ecosistema de la región.

El juez argumentó que, aunque las autoridades aseguraron que los daños potenciales podrían ser revertidos, esta afirmación no es suficiente para levantar la suspensión.

El caso está enmarcado en el expediente de amparo indirecto 1003/2022, promovido por habitantes de Solidaridad, quienes se oponen a la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que abarca 64 kilómetros desde Playa del Carmen hasta Tulum. Esta disputa legal ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental en la región.

A pesar de esta suspensión, el presidente López Obrador ha reafirmado que el Tren Maya estará concluido a principios de septiembre de 2024.

AMLO confirma que Tren Maya se estrenará en septiembre

Cabe recordar que durante la conferencia matutina del 05 de agosto, el mandatario subrayó que ningún recurso judicial o impedimento legal detendrá la finalización del proyecto.

El Tren Maya, con una extensión total de mil 554 kilómetros, conectará siete tramos en cinco estados, con 34 estaciones distribuidas en 36 municipios. Este proyecto busca mejorar la conectividad en el sureste de México y fomentar el desarrollo económico y social de la región.

Desde su inauguración en diciembre del año pasado, el Tren Maya ha transportado a casi 300 mil personas, según informó el general Óscar David Lozano Águila, director del proyecto.

El director general de la empresa Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, presentó las operaciones del tramo 4 del #TrenMaya. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/ROsY3iaBYF — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 5, 2024

A pesar de los desafíos legales y las preocupaciones ambientales, el gobierno federal sigue comprometido con la culminación del Tren Maya. Sin embargo, la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán añade una capa de complejidad al proyecto, que sigue siendo motivo de controversia y escrutinio público.