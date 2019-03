Juez niega amparo a ex funcionario borgista

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Juez Federal Sexto de Distrito determinó no amparar y no proteger a Gerardo Vázquez Handall, ex director administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por lo que continúa vigente su orden de aprehensión.

La autoridad jurisdiccional consideró que la orden de aprehensión reúne los requisitos que exige la máxima norma mexicana, debido a diversas justificaciones que no sirvieron en el análisis de la suspensión que solicitó el ex funcionario.

Eso significa que el juez consideró que ese reclamo es infundado, derivado de varios criterios emitidos en el fallo del juicio de amparo 976/2018. “El quejoso sostuvo como único concepto de violación, que la orden de aprehensión dictada en su contra vulnera sus derechos”, comentó.

La defensa de Vázquez Handall argumentó que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el juez responsable que emitió la orden de aprehensión, no eran competentes para conocer los hechos denunciados, debido a que los recursos de los que se le acusan al quejoso no eran patrimonio del estado de Quintana Roo, sino que provenían de la Federación y nunca salieron de la esfera jurídica.

Defensa intentó salvar a Vázquez Handall

Dicho eso, la defensa refirió que los pagos para la realización de los convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los realizaba la Tesorería de la Federación, y por consiguiente, los mismos estaban sujetos a la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para esto, la defensa entregó pruebas documentales, como un acta administrativa de auditoría de 19 de mayo de 2017, con motivo de la participación en la ejecución de los contratos suscritos de la Sedatu y el SQCS, durante los ejercicios fiscales 2015-2016, mismos que derivaron la suscripción de tres convenios.

Sin embargo, estos documentales no fueron considerados para este juicio, por lo que no fueron suficientes para demostrar la incompetencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; al contrario, generaron mayor convicción los medios de prueba relacionados en la carpeta de investigación, bajo las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría.