Quieren a Villanueva de vuelta al penal psicosocial

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- El juez Tercero de Distrito de Toluca solicitó el regreso del ex gobernador Mario Villanueva Madrid al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) del estado de Morelos, por lo que los abogados del ex mandatario solicitaron un amparo para evitar su traslado.

Los abogados informaron que el ex mandatario actualmente cuenta con una suspensión que impide que se le mueva de Chetumal, además de que recurrieron a otros dos procedimientos: una solicitud de prisión domiciliaria, por su estado de salud; y una más, por la pre liberación.

“Tenemos la seguridad de que el juez nos va a resolver el amparo y protección a favor del ingeniero, por lo que tendrá que quedarse en Chetumal”, dijo Enrique Abdon Navarrete Rodríguez, abogado del ex mandatario.

Dicha seguridad va en torno a las pruebas e informes que han presentado ante la autoridad jurisdiccional.

El defensor argumenta que el Artículo 18 constitucional establece que los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio.

“Lo que ven los jueces son las garantías individuales, por lo que el Cereso más cercano a su domicilio, a fin de que se encuentre con su familia, es el de Chetumal”, dijo el defensor.

No obstante, en caso de que no fuese así, reconoció que existe una posibilidad, y que no pueden descartar, es que el fallo salga a favor del juez Tercero y Mario Villanueva tenga que regresar al Ceferepsi.

Aunque no dieron fechas para obtener respuesta, los abogados informaron que el ex gobernador permanecerá ingresado en la clínica Independencia, hasta que se resuelva alguno de los recursos requeridos.