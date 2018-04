Quintanarroenses enfrentarán al Tri Sub 17

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- El primer paso está dado. Anthony Marcus Cruz y Diego Montiel Maldonado, portero y mediocampista de Pioneros Junior e Inter Playa del Carmen, respectivamente, lograron convencer a su estratega, Enrique Contreras, para ganarse un lugar en el representativo de la Tercera División Profesional.

Originalmente, el proceso incluyó a 52 futbolistas, que a la postre fue reducido a un total de 28.

Este viernes tendrán otra gran prueba, pero ante los visores del Tricolor, cuando enfrenten a su similar de México Sub 17 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la capital del país.

Anthony Marcus Cruz, portero de los Pioneros Junior. (Ángel Villegas/SIPSE)

Tras el compromiso, concluirá la concentración que realizó por espacio de 13 días la Selección de la Tercera División.

En ese lapso, sumaron dos triunfos (América (2-0) y Toluca (3-2) Sub 15) y un par de igualadas (0-0 frente a Pumas Sub 15 y 1-1 con los Diablos Rojos Sub 16).

Diego Montiel Maldonado, mediocampista de Inter Playa del Carmen. (Ángel Villegas/SIPSE)

Sin duda, más que un simple amistoso, representará la vitrina perfecta para mostrar su talento ante el cuerpo técnico nacional, en divisiones menores, liderado por Juan Carlos Ortega, en busca de una oportunidad de cara al Mundial Sub 17 Perú 2019.

Adelantan la fiesta

Como ya es una tradición, Cancún se une a la fiesta futbolera en todo el planeta, gracias a su Cuarto Mundialito Powerade.

Sus organizadores, Freddy Aldecoa, David Madera y Daniel Sauer, alistan todos los detalles del evento, programado del 19 de mayo al 23 de junio en el Club Fut 7de Plaza Van Ducht, en Puerto Cancún.

Se trata de una réplica en versión siete de la Copa del Mundo, en la que 32 selecciones se enfrentan por un atractivo estímulo económico.

“La estructura es la misma que la del Mundial de Rusia, con la participación de 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro equipos”, detalló David Madera a Novedades de Quintana Roo.