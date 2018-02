Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Fredy Marrufo Martín, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Quintana Roo, tendrá que enfrentar el juicio político solicitado en su contra, luego de que un Tribunal de Circuito le diera la razón al Congreso del Estado.

En su calidad de ex presidente municipal de Cozumel, Marrufo Martín enfrenta una demanda ante el Congreso por presunto manejo irregular de 405 millones 997 mil 649.31 pesos, por lo cual, las actuales autoridades municipales piden que sea sujeto a un juicio político.

También te puede interesar: Analizan el juicio político contra Fredy Marrufo

La semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Cancún, resolvió el recurso de revisión número 546/2017 presentado por el quejoso contra la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito que sobreseyó el amparo.

En su sentencia, el Tribunal determinó que son infundados los agravios manifestados por el actual funcionario, toda vez que el juez federal realizó un análisis del caso apegado a las normas vigentes.

De esa manera, confirmó que el Congreso del Estado cuenta con las facultades soberanas para poder enjuiciar políticamente a cualquier funcionario, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.

El 25 de septiembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Distrito determinó sobreseer el juicio número 392/2017, al establecerse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción VII del artículo, señala que el amparo indirecto es improcedente cuando se impugnen determinaciones emitidas en uso de las facultades soberanas y discrecionales otorgadas en las constituciones locales y las legislaturas de los estados o de sus comisiones en las declaraciones de procedencia, juicio político, elección, suspensión o remoción de funcionarios.

Inconforme con la decisión, Marrufo Martín presentó otro recurso solicitando la inconstitucionalidad del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual también fue considerado improcedente por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, consideró que la decisión del tribunal federal confirma que el congreso siempre ha actuado dentro del marco legal y en apego a lo que establece la constitución local.

“Finalmente se está dando la razón al Congreso, en el sentido de que es un acto soberano y que tenemos la facultad de conocer y dictar un sentencia”, resaltó el legislador.

"Se está dando la razón al Congreso... que tenemos la facultad de conocer y dictar un sentencia".

Con la sentencia, de acuerdo con el entrevistado, la comisión instructora (encabezada por Juan Carlos Pereyra Escudero), estará en condiciones de emitir un dictamen final y enviarlo al pleno para su aprobación, en su caso.

Uno de los temas que no fueron analizados dentro del recurso legal fueron los supuestos vicios en el procedimiento seguido por el Congreso del Estado. El Tribunal Colegiado determinó que son inatendibles, toda vez que refieren al fondo del asunto, que dejó de ser materia al quedar demostrado que se trata de un acto soberano del Poder Legislativo.

Al respecto, el presidente del congreso afirmó que en todo momento se ha privilegiado el derecho de audiencia, no solo del ex presidente municipal, sino de todos los demás ex servidores públicos sujetos al procedimiento de juicio político.

De acuerdo con las leyes aplicables, una vez realizado el juicio político, en caso de ser responsable, Marrufo Martín pudiera ser acreedor a una inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de uno a 20 años.