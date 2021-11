Julia Palma vuelve a vivir gracias a la música

Tras la muerte de su padre la cantante vernácula Julia Palma cayó en una fuerte depresión; sin embargo de la mano del arte y la música logró levantar nuevamente el vuelo y ahora nada la detiene. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantante originaria de Sabinas, Coahuila comparte cómo ha sido este difícil proceso y sus recientes presentaciones con las que recorrerá la república mexicana.

“Yo misma estoy muy sorprendida porque cuando comencé a ver muy enfermo a mi padre, pensé, el día que me falte yo muero con él, no podré vivir sin él, sucedió y no quería salir, no quería comer, pero en honor a él saqué fuerzas para seguir luchando y gracias a Cristo que me fortalece, aquí estoy, con el corazón roto pero echándole muchas ganas a la vida, de pronto me quiebro pero me levanto y sigo adelante”, compartió Julia, animada por su regreso a los escenarios.