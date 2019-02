¿Deberían de existir las coaliciones políticas?

Las coaliciones electorales son un elemento fundamental en la estrategia de ganar una elección, ya sea una federal o una local general. En la mayoría de los países las campañas se basan en buena medida en apelar a ciertos grupos y en unir coaliciones lo suficientemente amplias para lograr una victoria.

En las precampañas, los partidos tratan de mejorar sus posibilidades de ganar el mayor número de escaños, es por ello por lo que acuden a realizar coaliciones con otros partidos, para sumar los votos que cada uno de los que se une, ya tiene asegurado. Para realizar estas coaliciones los partidos que la complementan deben ceder algo dándole preferencia del mayor porcentaje de derechos al partido más fuerte.

En México, los partidos políticos que han secuestrado la democracia, hacen valer su derecho de unirse en aras de conservar sus personalísimos cotos de poder y esto se resume en tomar la decisión de ir en alianza o en coalición con otros partidos.

El pensamiento estratégico de quienes definen el rumbo de la contienda electoral, no tiene nada que ver con el posicionamiento ideológico del partido político en cuestión, sino de los intereses que haya en juego, de ahí parten las posiciones estratégicas que consideran los lugares, los objetos u objetivos de la lucha.

Los mecanismos detrás de estas coaliciones no siempre son mutuamente excluyentes, por cierto: El voto útil puede sustituir o bien complementar a las coaliciones partidistas. Lo cierto es que en México, se ha venido haciendo ese experimento de coaliciones desde hace varios años debido a la proliferación de partidos y movimientos representativos de ciudadanos que han logrado, mediante firmas, inscribir su candidatura para aspirar a cargos de representación popular.

Esa estrategia electoral ha provocado traiciones a montones, porque en su concepción, prima en realidad, el interés particular sobre el interés general, debido a la perversa descomposición de la sociedad. Esa manera de enlazar votos mediante coaliciones previas a una elección, pactadas entre representantes de partidos con poca credibilidad en sus electores y por lo tanto reducidas posibilidades de ganar, no ofrece garantía de seriedad política.

En un artículo leí lo siguiente y no me parece nada descabellado; “Nuestra democracia debe evolucionar, al grado de prohibir las coaliciones entre partidos, las alianzas pervierten el sentido de la democracia, cuando en un país la izquierda y la derecha se ponen de acuerdo en algo es señal de no hacen política, hacen negocios”. Aclaro no siempre lo anterior se ha plasmado en la realidad, existen gobiernos donde aunque increíble que parezca la izquierda con la derecha han realizado un excelente trabajo, la mejor opinión la tiene usted.