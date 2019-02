Morena arriesgando el triunfo

Durante los días que están por venir el panorama político dará algunos saltos, con combinaciones políticas que parecían inimaginables. Era obvio que partidos veleta como lo han sido el Partido Verde, cuyas alianzas “estratégicas” han sido con los partidos que presentan mayores posibilidades de ganar, como sucedió en el 2000 con Vicente Fox, en el 2012 con el PRI y recientemente conocimos el anuncio que el Partido Verde terminaba su alianza con el PRI para, alinearse a la bancada de Morena según para beneficio de los mexicanos.

A finales de los años ochenta y en los noventa, era muy común escuchar a politólogos, periodistas o columnistas referirse a la caballada del PRI bajo el mote de los dinosaurios. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de Andrés Manuel López Obrador con su creación, sus principales militantes, manejo del partido y designación de candidatos a puestos de elección popular recuerda claramente al priísmo de los setenta y ochenta en el que el presidente de la República Mexicana en turno era el manda más del partido.

En los últimos días hemos visto como desfilan personajes a Morena y vaya que son una verdadera sorpresa sus abanderados. Y es que Morena está haciendo lo mismo que el resto de los partidos a pesar de decirse un instituto político diferente.

Está echando mano de personajes que son populares a pesar de sus escándalos, de su intolerancia, de su fama a costa de humillar a los demás. Morena está reciclando a viejos políticos, esos a quienes les llaman cartuchos quemados para competir en una elección que no será nada fácil; sin embargo hay que reconocer que existen pocos cuadros que valen la pena, sobre todo jóvenes.

Morena se ha convertido prácticamente en una agencia de colocaciones, donde caben. Priistas, perredistas y de todos los partidos políticos, donde reconocidos personajes que se han caracterizado por su polémica actuación, ahora pretender llegar a ser candidatos a una diputación local.

En su mayoría priistas de cepa insertada casi como por proceso quirúrgico que tienen algo en común, al no haber obtenido la candidatura que buscaban decidieron abandonar el partido, no por ideales, sino por no haber recibido el hueso que estaban buscando.

El que un político de izquierda argumente que dejó el PRI por no compartir la visión de ideales es una gran mentira; de solo echar un vistazo al currículum de cualquiera de los militantes importantes de Morena veremos que abandonaron al PRI cuando se les negó la candidatura a gobernador, alcalde, diputado o senador. Es por ello que esta elección local el partido que aun esta en el agrado de la ciudadanía puede dar un revés y convertirse gracias a sus imposiciones en el partido perdedor.