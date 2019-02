Ya es hora de reciclar y separar

El tema de separación de residuos sólidos y reciclaje es algo con lo que diversas autoridades vienen trabajando desde hace muchos años sin que hasta el momento haya permeado como se debe en la población. La preocupación por el medio ambiente está latente en los mexicanos ya que para más de la mitad la importancia del reciclaje se relaciona con “cuidar al medio ambiente”.

Reciclar los desechos implica someterlos a un proceso fisicoquímico o mecánico para un tratamiento total o parcial con el fin de obtener una materia prima o un nuevo producto. En las últimas semanas hemos escuchado como varios ayuntamientos quieren aplicar el tema de la separación de residuos con el fin de darle mayor vida a los rellenos sanitarios aunado al recurso económico que les generara también el tema del reciclaje.

Las industrias y los seres humanos generamos muchos residuos que tienen un impacto negativo en el ambiente y fomentan la aceleración del cambio climático. Un gran porcentaje de estos residuos, sino es que la mayoría, tienen la posibilidad de reciclarse y reutilizarse. No obstante, no todos tenemos la cultura del reciclaje y mucho menos la de separar nuestra basura.

Cada bolsa de basura que generamos, alrededor del 20% está conformada por residuos de plástico. Cuando éstos son quemados, originan emisiones de CO2 produciendo un gran daño al medio ambiente. La recolección y separación de materiales sólidos para su correcto reciclaje no se ha puesto en marcha en el municipio, a pesar de tener una empresa que debe cumplir con estos factores para que la ciudad mantenga un medio ambiente sano.

El mundo sigue girando sobre las premisas de la sostenibilidad, de disminuir los efectos del cambio climático, de reducir nuestro consumismo y cambiar nuestros comportamientos. En Europa, la separación en la fuente de los residuos es obligatoria y sancionable con multas. En Alemania y Suiza, si alguien no separa, los recolectores devuelven la basura a la puerta del dueño y le mandan una multa por correo. Creo que aún estamos a tiempo de no llegar a los extremos de que la autoridad nos ponga multas por no separar la basura o sacarla en días que no nos corresponde, asumamos nuestra corresponsabilidad con las autoridades y nuestro medio ambiente.

Desde hace varios años se le ha plateado al Gobierno municipal trabajar en la separación de los desechos a fin de que aquellos materiales que puedan reciclarse le generen un ingreso al Ayuntamiento, a las empresas, instituciones y a los propios ciudadanos, pero simplemente no han querido escuchar.

Lo cierto es que es mejor fomentar este tipo de cultura que establecer prohibiciones a los ciudadanos y empresarios, cuando el Gobierno municipal es el primero que no cumple con sus responsabilidades, como es en este caso un ineficiente e inoperante servicio de recolección de basura, que -presuntamente- van a mejorar. Es por ello por lo que debemos de asumir, nosotros los ciudadanos, una nueva cultura de manejo de residuos, separamos nuestra basura y demostremos a la autoridad que estamos haciendo nuestra parte y que ahora no deben de existir pretextos para no cumplir con su trabajo, pero también demostremos que nuestra madre naturaleza nos importa.