Crisis en materia de Derechos Humanos

Desde el origen de la humanidad las civilizaciones buscan regular la conducta de la sociedad con el fin de mejorar la convivencia, a partir de esa premisa se han desarrollado diversas formas de control social como lo son las leyes, con el fin de que las personas se adapten al vivir en sociedad, entre estos se encuentran los derechos humanos definidos como todos aquellos derechos que le corresponden a un individuo por el simple hecho de pertenecer al género humano. En el caso de nuestro país y desde luego Quintana Roo cada vez que se quiere desviar la atención sobre algún tema son las mismas oficinas estatales que endosan la culpa a todos menos a ella misma. Sin embargo, la comisión es la principal responsable del persistente incumplimiento de las garantías individuales constitucionales.

Lo cierto es que estos organismos, aclaro no todos, no funciona como defensora de los derechos constitucionales; interviene a posteriori y se agota con procedimientos burocráticos y legaloides. Sus recomendaciones no se acatan y al final ni siquiera sirve para quejarse.

Todos los días escuchamos de abusos cometidos por las autoridades: muertes en un operativo policíaco, feminicidios, tortura, prostitución infantil, discriminación contra niños, mujeres, personas con discapacidad, entre muchas dolencias sociales más las cuales pasan al papel de una recomendación que va a parar al cesto de basura del funcionario o institución señalada.

Los derechos humanos los tenemos todos y sólo los seres humanos podemos tenerlos; sin embargo, existe un retroceso por ejemplo en la protección de la libertad de expresión, el uso excesivo de la fuerza de la policía, la discriminación hacia las comunidades Lgbti entre otros y esto no es solo privativo de nuestro estado. El derecho a la libertad de expresión está amenazado en todo el mundo. Los gobiernos están intentando silenciar las voces disidentes en vez de atender sus motivos de preocupación. Desde hace algunos años la Comisión Nacional de Derechos humanos pasando por los organismos estatales están sumidos en una burocracia ancenstral, quizá más parecida al topo que se mueve poco y prefiere estar debajo de la tierra.

Los procedimientos de las quejas tienen que pasar filtros del poder y son aplastadas por el hecho de que la Comisión se somete a la ley cuando las violaciones son por encima de la ley. El procedimiento burocrático llega a recomendaciones que no sirven, no se cumplen y por tanto no castigan las violaciones con la suficiente energía como para encarecer los abusos de poder, es por ello que considero que estos organismos deben de tener mayor peso dentro de la ley.

Los casos más importantes de violación de los derechos humanos han tenido que acudir a organismos internacionales, porque los nacionales carecen de energía, autoridad y voluntad y ni se diga de las representaciones estatales que en muchas de las veces solo obedecen a un color partidista o al gobierno en turno. Es por ello que me parece que sino se hace algo inmediato dentro de poco los derechos humanos podrían desaparecer tal y como habían aparecido en la historia. Esto porque son un hecho cultural que, de no ser protegido y fomentado, puede extinguirse ante la vigencia de otros hechos opuestos. Nada diferente a nuestra voluntad colectiva y la firme acción consecuente de garantizarlos y promoverlos puede asegurar su vigencia en el mundo.