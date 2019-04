El daño de los plásticos

Verdaderamente resulta motivante el ver a varias dependencias del gobierno estatal llevando a cabo jornadas de limpieza en varios puntos de la ciudad, siendo el boulevard bahía de la capital del estado el lugar idóneo para llevar a cabo dicha actividad. Y porque digo idóneo, pues por la sencilla razón de que aun y con todo lo que podemos ver en la televisión, periódicos o en clases aun a muchos no les entra en la cabeza el que tirar plásticos y desechos a los cuerpos de agua tiene una afectación en muchos sentidos. Aunque no lo creas el plástico ha entrado a la cadena alimentaria ya que hemos producido tal cantidad de basura y esta se ha fragmentado tanto que ahora podemos encontrarla en organismos que los humanos consumimos como alimento.

Científicos del si mal no recuerdo de algún país de Europa fueron al Ártico a ver si encontraban contaminantes en un paraje remoto y cual va siendo la sorpresa, pues que en todas las muestras que sacaron del hielo marino hallaron plástico, hasta 12 mil pedazos de este por litro, hasta cigarros estaban por todos lados, lo que sugiere que el plástico ya es ubicuo en todas las aguas superficiales de los océanos del planeta. La epidemia de desechos de plástico está llegando a unos niveles alarmantes, como lo demuestra el hecho de que algunos países a los que al parecer exportamos esta basura que aquí no reciclamos ya no den abasto.

Hoy en día solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. Los objetos de plástico también pueden llegar al mar desde vertederos, por el agua que fluye por los mismos.

Es por ello por lo que en lo particular me da emoción el ver a grupos de la sociedad civil y gubernamentales avocados los fines de semana a retirar estos plásticos de nuestras aguas. Estudios han demostrado que algunos alimentos del ser humano que provienen del mar ya presentan residuos de plásticos, es decir, el pescado frito que tal vez este comiendo en este momento sea en un porcentaje pequeño de plástico. Es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en tierra.

Durante todo este tiempo hasta que se degraden, todos los objetos de plástico que llegan al mar pueden causar graves daños a la fauna marina. Actualmente, unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. Cada año, más de un millón de aves y más de 100 mil mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar.

Está claro que la única solución efectiva a estos problemas pasa por la intervención y la prohibición de estas prácticas nocivas. En el caso de los envases, fomentando la reutilización de los envases de vidrio en lugar de los desechables de plástico o aluminio. Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si no se toman medidas, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, ya que cada año se vierten 13 millones de toneladas de esos productos en los mismos, adoptando unas sencillas medidas para reducir el uso de plásticos evitaremos contribuir a la invasión de plásticos que ahoga nuestros mares, no seamos verdugos de nuestra propia especie.