El dilema de la portación de armas

Desde hace algunas semanas ha generado controversia la reforma al Artículo 10 de la Constitución Mexicana que señala: Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Unos están a favor ante los altos índices de inseguridad y otros en contra ya que atentaría contra la integridad de cualquier persona. Por lo anterior, se puede observar que la portación de armas, bajo ciertas condiciones, está permitida en México, siendo uno de los países en el mundo con mayores restricciones para la adquisición de armas, ello se demuestra en el hecho de que muy pocas personas han hecho uso de este derecho.

En el artículo veintiséis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece los requisitos para obtener un permiso de portación de arma de fuego, en el que al parecer, toda persona puede reunir dichos requisitos, salvo por lo que en el inciso “F” se establece; se debe acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas, con ello se vuelve totalmente discrecional el otorgamiento de dichos permisos, haciendo que el tramite sea azaroso y nunca se tenga la certeza de poder obtener el permiso referido.

Más allá de los reflectores y micrófonos que genera este debate una mirada más aguda muestra que la famosa flexibilización ya existe o mejor dicho nunca ha dejado de existir. Los ciudadanos de bien (o de mal) que quieran armarse legalmente han contado con múltiples caminos para acceder a armas y municiones.

Lo cierto es que el problema es que con todo y la vigilancia que desarrolla la policía estatal, municipal, así como la policía federal, soldados y marinos, los delincuentes básicamente han tomado en sus manos la entidad. Lo mismo asaltan negocios y secuestraron personas que despojan de vehículos a diestra y siniestra y hasta tienditas de abarrotes son visitadas.

Los anteriores hechos ya no son cosa de prevención ya son cosas del ministerio público y corresponde al del fuero común investigar quiénes andan delinquiendo con tanta "alegría". Si no capturan a los delincuentes, el índice de impunidad no sólo va a crecer, sino que va a animar a muchos otros a que le entren a la actividad delictiva confiados en que hay un buen porcentaje de probabilidades de que no serán atrapados.

La portación de arma de fuego se trata de un derecho fundamental previsto en el artículo 10 constitucional; por la gran crisis de inseguridad y desconfianza en las instituciones públicas, son pocas las personas armadas con licencia y en buena medida, quienes las portan o son criminales o las adquieren de manera ilegal.

Hay insuficiencia e incapacidad de las instituciones para proporcionar justicia y seguridad pública, además de un problema transfronterizo de tráfico de armas. Como pueden ver también no va a estar fácil registrar un arma para tenerla en posesión dentro del domicilio o negocio, y si estoy equivocado sería de utilidad para la ciudadanía que la autoridad militar precisara los requisitos que hay que cubrir y las sanciones al que se hace uno acreedor en caso de no estar en posición de cumplir con la normatividad al respecto. En pocas palabras la gente de bien esta acorralada. Por un lado, muchos requisitos y por el otro hampones bien armados que asaltan a diestra y siniestra.

Finalmente hay que entender que disparar y usar eficazmente un arma son dos cosas diferentes. El aprendizaje para manipular con destreza un arma requiere meses de entrenamiento, sin este, el arma se convierte en un problema más que en una solución, es decir si pensamos comprar un arma, debemos estar conscientes que es un riesgo y para mitigar este, debemos capacitarnos antes de dar el siguiente paso.