CFE, empresa de clase gangsteril

La Comisión Federal de Electricidad continúa implacable y atacando los bolsillos de los ciudadanos y con unas tarifas feroces y un servicio pésimo, afectando no sólo la deteriorada economía de las familias, sino también los costos de toda la actividad productiva. En muchas partes del país se están dando manifestaciones y toma de instalaciones por parte de ciudadanos que ya están cansados de tanto abuso tal y como sucedió hace unos días en el municipio de José María Morelos.

Es indudable e innegable que la negligencia, mal servicio y constantes abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha llegado al límite de lo permitible y que empieza a generarse un grave conflicto, cuyos alcances no son fáciles de predecir. CFE, por el incumplimiento de convenios, los inusitados incrementos en el costo del servicio, el maltrato por parte de su personal, los cobros excesivos en los recibos, la imposición de intereses moratorios sobre deudas atrasadas, los arbitrarios cortes del suministro eléctrico y los constantes daños que estos generan a los equipos de bombeo que sin energía, dejan de enviar agua a las colonias y comunidades afectándose a miles de ciudadanos ocasionando con ello la furia social.

Por otra parte también está la intransigencia de la CFE para negociar los adeudos de los ayuntamientos, ya que no solo deja sin luz y sin agua a las colonias, también pone a la población en una situación de mayor vulnerabilidad ante el crimen por la falta de alumbrado público; complica más la labor de los cuerpos de seguridad e impide el desarrollo de muchas actividades. Muchas personas han sido afectadas directamente o conocen a alguien que ha sido objeto de un desmedido cobro y del patético servicio con el que opera actualmente la CFE. ¿Es esta una empresa de clase mundial? La CFE enfrenta hoy miles de juicios por cobros excesivos y registra una disminución importante en el número de personas que pagan sus recibos, puesto que éstos llegan con nombres y direcciones equivocadas y con cobros impagables, que han originado que la gente se ampare.

Las medidas tomadas por la empresa de mundial se concretan a una campaña a los usuarios de un servicio. Como si no fueran pocos los delincuentes a los que hay que enfrentar, tanto del crimen organizado como del desorganizado o de cuello blanco, ahora la CFE convierte a los usuarios del servicio en delincuentes por no pagar tarifas injustas y reclamar por el pésimo servicio que ofrece la empresa de clase mundial.

No es posible seguir tolerando abusos de la CFE, empresa cuyo servicio pésimo, si acaso es lo mejor que tiene que ofrecerles a los consumidores, pues entonces estamos los mexicanos condenados a seguir siendo un país tercermundista.

La Comisión Federal de Electricidad es el peor ejemplo de empresa pública que ha existido en el país, pues desde sus orígenes ha sido “caja chica” del presidente de la República, madriguera del nepotismo, el tráfico de influencias y de todos los delitos del México corrupto, sin que haya cambiado un milímetro en el gobierno actual.

Parece que ya se está haciendo una constante que la CFE, que se ostenta como empresa de clase mundial, actúe como verdugo de la ciudadanía que no tiene para pagar los estratosféricos cobros que ponen en un dilema a sus usuarios, que es: morirse de calor o morirse de hambre, porque si pagas el recibo no alcanza para comer, y si no, te cortan la luz y te mueres de calor. Muchas veces no hay dinero para pagar sumas tan elevadas y no puedes prescindir de la energía eléctrica por los insoportables calorones que se registran en esta región, motivo por el cual a la gente ya no nos alcanza para liquidar nuestros respectivos adeudos, teniendo que empeñar artículos personales o domésticos para poder hacerlo, y de eso hay muchas constancias.