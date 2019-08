Airbnb “Hospedaje de Moda”

El turismo a nivel nacional y mundial ha tenido grandes cambios, sobre todo en el área de las plataformas digitales. En el caso que nos ocupa ha sido una sola empresa que nació hace 11 años en San Francisco, en el estado de California y que con muy pocos medios y sin conexión alguna con la industria del alojamiento ha acaparado en los últimos años un mercado mundial importante. Hoy dicha empresa es valorada en más de 30 mil millones de dólares; nos referimos a Airbnb la cual ha puesto en jaque a ciudades y empresas de todo el mundo. En lo que respecta a México y desde luego Quintana Roo autoridades han entrado en el tema con el fin de “apapachar” al empresario hotelero de antaño y sobre todo a quienes poseen grandes cadenas los cuales no están muy contentos con las pérdidas que han tenido a causa de Airbnb; es por ello que esta plataforma digital ya entro en el proceso de regulación.

Actualmente, Airbnb tiene anfitriones registrados que ofrecen hospedaje en más de 60 mil ciudades del mundo en 191 países, según su sitio web. Su página en Facebook tiene más de 5,5 millones de 'likes'. La plataforma ha permitido a los viajeros alojarse en apartamentos y casas de ciudadanos locales como una nueva forma de hacer turismo y conocer ciudades de todo el mundo, desde Río de Janeiro hasta Londres, con una oferta diferente a la ofrecida por los hoteles y que ha tomado mayor popularidad.

A pesar de que Airbnb, a diferencia de Uber, no ha enfrentado escándalos hasta el momento, existen muchas críticas y malestar en todo el mundo, como también quejas por ruido o estrés generado por los arrendadores temporales, además de incrementar el déficit de viviendas accesibles.

Aunque en Quintana Roo no se le adjudique la culpa de los precios altos a Airbnb, sí se le acusa de “dañar” el mercado hotelero y de ser un competidor desleal. Mientras, los hoteleros cuestionan que a ellos se les exija cumplir con normas, regulaciones y obligaciones, normas que no se aplican para quienes arriendan a través de Airbnb. La razón es que los usuarios del portal no dan boletas, no pagan impuestos y no están registrados. En los siguientes meses Airbnb se sumara a peleas similares como la de los taxistas en Cancún en contra de plataformas como Uber o Cabify, que gestionan la oferta de transporte privado a través de aplicaciones online.

Es cierto que la seguridad es tema insoslayable para plataformas como Airbnb, cuyo negocio se fundamenta en la confianza y buena voluntad de los anfitriones y los huéspedes de los inmuebles. Es por ello que al momento de registrarse tanto como anfitrión o como huésped la plataforma pide una serie de requisitos entre los que destacan documentación oficial con el fin de tener datos en caso de ser necesario, incluso la plataforma asegura la propiedad en caso de que algún huésped cometa actos de saqueo o dañe la propiedad. Lo cierto es que Airbnb tiene sus pros y contras.

Hay que mencionar que el diputado federal Alfonso Ramírez, miembro de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, señaló en su momento que se analiza presentar un proyecto de ley en el Congreso para asignar a las compras realizadas en Amazon, Uber, Airbnb y otras plataformas la aplicación del IVA que de aprobarse ya no serán oportunidades “baratas” para el ciudadano. Lo que es una realidad es que el modelo de negocio de Airbnb ha florecido por muchas razones: a los clientes les gusta tener acceso a una enorme oferta de propiedades y habitaciones, a una amplia variedad de precios, a menudo más competitivos que los hoteles.