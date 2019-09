El mercado legislativo

Como si se tratase de cualquier acto cívico- democrático cualquiera, como si el lugar fuera un vil mercado y lo digo sin ofender a quienes acuden a estos centros de abasto que creo allí hay mucha más cordura y educación que en el propio Congreso del Estado.

Y es que este martes de manera histórica se llevó a cabo la instalación de la nueva legislatura encabezada en su mayoría por diputados de Morena quienes llegaron al curul gracias a la confianza de la gente porque aquí hay que dejar en claro no participó la figura de Andrés Manuel López Obrador en las boletas y que en la elección pasada hizo ganar hasta al que vendía pepitas afuera del cine, por decirlo de algún modo.

Esta nueva legislatura, nuestro recinto legislativo fue objeto de una total falta de respeto encabezada por el protagonismo ya conocido de la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché y un personaje venido a más en el último año, Luis Gamero Barranco quien al estilo “porro” de Ciudad Universitaria género que un centenar de personas irrumpieran con lujo de violencia a la primera sesión de esta nueva legislatura mostrando con ello su falta de respeto no sólo a los diputados locales en su toma de protesta sino a los quintanarroenses y desde luego a los invitados a esta histórica sesión quienes optaron mejor por irse ante lo vergonzoso que convirtieron el hecho Maribel Villegas y Luis Gamero.

Lejos están esas posturas del decir “Si se pudo, juntos podemos” y no recuerdo cual otra cuando están haciendo lo mismo o peor que a quienes se la pasaron criticando años anteriores.

En primer término no es de extrañar el actuar de la senadora Maribel Villegas siempre se ha manejado así de esa manera, gansteril y oportunista, sino recuerden en cuantos partidos políticos ha transitado con tal de seguir en el poder. Me atrevo a asegura que de tantos partidos en los que ha estado no tiene ni si quiera una ideología propia ya que paso de ser izquierdista, centro, derecha y ahora de tipo comodín (a donde quiera le entra).

Por su parte un Luis Gamero Barranco eterno perdedor para ocupar la presidencia municipal de la capital igual desfilando por tres o cuatro partidos políticos distintos hasta que Morena lo “rescató” se la ha pasado operando políticamente a favor de la senadora.

Este martes se pudo ver a Luis Gamero secretario particular de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco, encabezando junto con la senadora la irrupción al Congreso del Estado en horario laboral, cuando sus funciones deberían ser otras, como por ejemplo atender a toda esa gente que llega de comunidades rurales a solicitar audiencias con su jefe o algún apoyo médico, pero tal parece que eso no es tan importante como para preferir ir al congreso y decirle a su jefa la senadora Maribel esa frase ya histórica del famoso Mario Moreno “Cantinflas” y que fuera de uno de sus personajes más divertidos “A sus órdenes jefa” mi policía 777.

El papel de los nuevos diputados fue por demás admirable al continuar con los puntos del orden del día pese a que las personas que infiltraron los personajes antes mencionados se la pasaron gritando consignas dentro del salón del pleno, inclusive hacia propios diputados de Morena imposibilitando con ello que las demás personas ajenas al protagonismo Maribelesco pudieran escuchar lo que ahí se decía. Ya tenemos nueva legislatura se espera mucho de ellos, no así de quienes opacaron este pasaje democrático en la historia de Quintana Roo.