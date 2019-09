Derechos humanos de membrete

Los derechos humanos reconocen una serie de derechos que se configuran como básicos para las personas. La vida, la dignidad, la libertad, la igualdad. En México se han emitido leyes que prohíben discriminar, o están a favor de la transparencia y el acceso a la información.

En el ámbito judicial se han destrabado procesos anquilosados en derechos humanos, asuntos de género, protección de la niñez, libertad de expresión, entre otros. Sin embargo, hay una realidad absolutamente discordante entre la regulación y los procesos institucionales, ante la presencia de una crisis de derechos humano tal y como se está viviendo actualmente en Quintana Roo en donde el representante del organismo ha pasado sin pena ni gloria.

Lo cierto es que actualmente, se están favoreciendo más los derechos humanos de los presuntos criminales que de los ciudadanos, o que se beneficia más a “los malos” que a “los buenos”.

En México, todos los días se violan los derechos de quienes son acusados de cometer un delito; especialmente si son indígenas, mujeres, migrantes, campesinos o estudiantes. La comisión estatal en Quintana Roo ha pasado de ser hace unos años un ente con mucha mayor presencia, a ser uno que solo aparece cuando hay eventos públicos para buscar reflectores.

Para Las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. No tengo la menor duda de que esas garantías, listadas en la Constitución, se violan de manera reiterada y no parece que hayamos encontrado el remedio para hacerlas efectivas y mucho se debe a la falta de capacidad de esos organismos que tienen enfrente a personajes que solo utilizan el puesto para figurar y continuar en la esfera pública.

Los derechos humanos tal vez no son muy populares, pero no por ello menos importantes, quizá no para el ciudadano común pero sí para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de omisiones y desvíos en la procuración e impartición de justicia, que no encuentran justicia, verdad y paz en las instituciones del Estado, recurriendo al último eslabón de defensa como son los organismos públicos de derechos humanos los cuales en muchos de los casos como en Quintana Roo no ha jugado un papel importante ante la sociedad, más bien han pasado desapercibido como si no existiera el organismo. No recuerdo donde leí esta frase que aplica en este caso y que según fue el conquistador Napoleón quien la dijo “Si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión”, desde hace muchos años se han venido creando estas comisiones en todo el mundo para evitar que se den las violaciones a los derechos humanos pero no han servido para nada.