Municipio capitalino sin pies ni manos

Es triste ver como una ciudad que además es capital de un estado como Quintana Roo, líder en turismo nacional e internacional, vaya en retroceso de la mano de gente inexperta y hambrienta de poder que está haciendo de Chetumal, de Othón P. Blanco un municipio sin progreso ante la falta de servicios básicos de calidad.

No es un secreto a voces que los problemas están a flor de piel. Un sinfín de veces se ha señalado que el alcalde Otoniel Segovia Martínez hace poco en contra de la inseguridad, de no resolver el problema de la basura, alumbrado público y no se diga su lacayo Luis Gamero Barranco, secretario particular, que a decir de varios regidores violenta la Ley de Responsabilidades al involucrarse en asuntos fuera de su área, además de que hay casos de denuncias por extorsión y uso indebido de recursos públicos. Sin lugar a dudas hoy tenemos un pésimo Ayuntamiento que ha dejado avanzar los problemas de todo tipo, incluso que ha contribuido a acentuar esos problemas. Todo un coctel explosivo se da en esta capital donde gente sin voluntad de hacer bien las cosas se la ha pasado tratando de amasar fortuna, de ser los nuevos ricos de Chetumal a costa del erario.

El edil está más interesado en ver qué negocios hacer con el erario y hasta donde puede “jinetear” los recursos del municipio, con toda su atención en hacer negocios se olvidó de gobernar, y los resultados están explotando.

Un secretario particular con función real de presidente municipal haciendo negocios a diestra y siniestra sin que nadie le diga nada, un director de comunicación social que no comunica nada y que además está peleado con la mayoría de los compañeros que representan a los medios de comunicación, esa es la realidad del actual ayuntamiento morenista.

Todo lo anterior ya es un proceso de descomposición social que ha avanzado demasiado, es una olla de presión que explotará de cualquier manera si no se toman una política pública adecuada y urgente, del tamaño de los problemas.

Por ejemplo un caso tan sencillo y real. La basura, que es cosa de todos los días, sigue haciendo que Chetumal sea una de las ciudades más sucias del país y una parte se debe a la falta de civilidad de nosotros, los que tiramos la basura en las calles; la pérdida de la extraordinaria costumbre que tenían nuestros antepasados de barrer el frente de su casa y la falta de contenedores decentes, donde ya separada la basura sirviera de entrada de recursos a la comuna y no de gastos, aunado todo al pésimo servicio que da el Ayuntamiento.

Nuestra capital está cochina, sin alumbrado público y llena de hoyos, ese es el trabajo que han desempeñado en un año nuestras autoridades municipales, eso fue seguramente lo que habrán dicho durante el informe de labores el cual estuvo lleno de logros que solo existen en su municipio de fábula.

La basura es un gran negocio en otras partes del mundo. ¿Por qué no hacer de estos desperdicios una fuente de ingresos para el Ayuntamiento?, ¿no hay en nuestra ciudad o entre nuestras autoridades alguien con más de tres dedos de frente, que enfrente el problema de manera integral?

En verdad que es desesperante ver cómo nos hundimos en la mugre, en el desorden y que nadie haga algo para remediarlo. Aquí es tierra de nadie, cada quien hace lo que quiere y, si vas manejando y te toca enfrente el camión de la basura, verás que va tirando suciedad por todos lados y, a vuelta de rueda, va recogiendo en las calles las bolsas que muchas veces ya están medio rotas y la basura regada, pues se llevan las bolsas, pero el nauseabundo contenido ahí se queda en el suelo y no hay quien tenga una escoba para recogerlo.

Así como el problema de la basura existen muchos más que las autoridades municipales no han podido o no han querido resolver esperando que el mesías (AMLO) les resuelva sus problemas, mientras eso no se da pues aprovechan a hacerse de la vista gorda haciendo negocios de beneficio personal para matar el tiempo.