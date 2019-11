Finanzas sanas es tarea de equipo

Gastar e invertir con eficiencia ha sido el discurso que sobre el manejo de las finanzas ha dado el gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín González, el cual ha sido preciso y transparente a grado tal que las calificadoras nacionales posicionan a Quintana Roo en un buen lugar, inclusive sacándolos del lado negativo que tenía gracias a las malas finanzas que en su momento tuvo la administración pasad que encabezó, Roberto Borge Angulo y algunos de sus colaboradores. Yohanet Torres Muñoz y Asunción Rodríguez han hecho un trabajo impecable y eso hay que reconocerlo, las finanzas del estado están físicamente sanas y hasta ahorita no se ha contratado ningún tipo de deuda pública.

Sin embargo para el 2020 el mayor desafío de esta administración estatal será gestionar mayores recursos ante los recortes presupuestales ya conocidos por todo de parte de la federación hacia las entidades. Considero que ahora los responsables de los dineros deben ser más ambiciosos en cuanto a los ingresos que puede llegar a tener, lo que redundaría en una mayor capacidad de endeudamiento (den llegarse a necesitar) y debe evaluar de forma permanente el impacto de los programas, más allá de la típica evaluación basada en la cobertura. Hay que mencionar que en un buen porcentaje el estado se financia gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas.

Los impuestos para muchos son una carga, cuando tributamos estamos haciendo un aporte que, la mayoría de las veces, significa un gran esfuerzo para el bolsillo y un sacrificio personal. Cumplir con la obligación de tributar es nuestro deber, pero el buen manejo y las buenas inversiones de estos es una responsabilidad de nuestros dirigentes.

En mi casa me enseñaron que lo ajeno se respeta. También me enseñaron que el que se apropia de las cosas que no son suyas no tiene otro nombre más que ladrón. Lo que no es de propiedad de uno merece un cuidado y un trato especial, y los recursos públicos se elevan incluso a un nivel superior: son sagrados tal y como lo ha venido realizando el gobierno estatal, un gobierno transparente en la aplicación de los recursos y reorientando el gasto donde realmente se necesita, eso ha tenido como resultado el que este saliendo de deudas heredadas y abonando a capital, incluso saldando muchas de ellas que gobiernos anteriores dejaron desde hace más 8 años.

Lastimosamente desde hace muchos años la corrupción nos ha quitado años de desarrollo y oportunidades. Incluso, nos ha quitado vidas. Hay que decir que no son todos los servidores públicos, que la mayoría de quienes trabajan para el estado son gente honesta, trabajadora y decente, pero como en todo, siempre hay manzanas podridas. Mucho es lo que se ha dicho y especulado en relación a la situación financiera que guarda el gobierno estatal, lo cierto es que hay finanzas sanas y con calificaciones positivas.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inicia señalando que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La ASF ha reconocido las fortalezas del adecuado Sistema de Control Interno y Administración que ha sido implementado durante la presente administración pública estatal, mediante el cual se ha promovido el cumplimiento de los objetivos, así como la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

No por nada el estado está entre las primeras 10 entidades federativas mejor evaluadas en los índices del IMCO en 2019 y seguramente lo será igual para el 2020. El tener este buen manejo de finanzas es una garantía que los impuestos que pagamos los ciudadanos tendrán un destino de beneficio social.