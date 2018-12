OPB, la licencia y el colapso

Este lunes el alcalde de la capital de Quintana Roo, Hernán Pastrana Pastrana, solicitará una licencia temporal al cargo por motivos de salud, apenas a dos meses de haber asumido y, aunque en el ambiente político ha corrido el rumor de que ni el primer regidor ni su suplente se quedarán con la alcaldía, el municipio de Othón P. Blanco tiene muchos más problemas que la mermada capacidad física del presidente, pues además de las prestaciones de fin de año para unos dos mil trabajadores, las deudas que tiene que afrontar la administración rondan los mil 500 millones de pesos y los servicios públicos están colapsados y casi sin posibilidad de mejoría.

La licencia, será presentada en la sesión de Cabildo a realizarse este lunes y será por sesenta días, para reincorporarse a finales de febrero –o antes, si mejora su salud, dijo Pastrana Pastrana- pero el anuncio hecho ante la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en la reunión de este viernes en la que estuvieron también su planilla de regidores, tiene visos de ser el preámbulo de una serie de ausencias posibles legalmente que sea definitiva, pues el rumor es que el alcalde será postulado para una diputación de representación proporcional en el proceso electoral local que iniciará en enero próximo. Eso representará una “salida digna” y le permitirá desempeñar un cargo político sin presiones para longevo presidente.

Con eso como contexto, los regidores de Morena, que por cierto no son afines a su alcalde, realizan diversos conciliábulos para definir quién encabezará la alcaldía, aunque en lo inmediato deberá asumir el primer regidor, José Luis Murrieta Bautista, pero los problemas no se solucionan con la salida de Pastrana Pastrana, pues el ayuntamiento no ha sido capaz de estabilizar la prestación de servicios públicos y la semana que inicia es la última con la que cuenta para pagar las prestaciones de fin de año a los trabajadores, quienes además han demandado que el gobierno municipal pague los adeudos con el Issste, Fovissste, SAR, así como adeudos con el propio sindicato, por un estimado de 155 millones de pesos.

A esas deudas se suman los 980 millones que debió liquidar desde agosto pasado a la empresa Avances Lumínicos, luego de perder la demanda por incumplimiento de contrato, por la instalación las lámparas tipo LEDS, 427 millones de pesos forman parte de créditos bancarios, 20 millones a proveedores y hasta los 3 millones de sanción impuesta recientemente por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) por no llevar a cabo las acciones de mitigación de contaminación en el relleno sanitario y el mejoramiento en la disposición final de la basura. Y por si no fueran suficientes los males en la capital, la recaudación por concepto de impuesto predial no es la esperada, pues el desánimo ciudadano ha imperado porque la tributación no se refleja en los servicios públicos.

Temas como los señalados son los que deberán considerarse desde este lunes cuando se defina el relevo de Hernán Pastrana, pues a la capital quintanarroense le urge ser encabezada por alguien experimentado, premisa que no se cumplirá con la designación del primer regidor, José Luis Murrieta Bautista; vaya desplome de una administración y vaya manera de defraudar los anhelos ciudadanos… lo peor de todo es que el trienio apenas comienza; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.