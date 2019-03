Gobierno, elecciones y desarrollo

Entretenidos todos en el desarrollo del proceso electoral local, se perdió de vista que cuatro de once municipios incumplieron con la presentación de su plan de desarrollo para los próximos tres años, lo que no sólo es una violación a la norma establecida, sino que deja sin rumbo a gobiernos que, sin embargo, así han lucido desde que alcanzaran el triunfo en junio de 2018.

Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, son los municipios que hasta el jueves 28 de febrero no publicaron su respectivo plan de desarrollo municipal, de acuerdo con la ley vigente, y aunque pareciera una cuestión menor, el documento del que carecen debe sentar las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; sin el mismo, es como “dar palos de ciego”, justo como lo han estado haciendo también en sus internos enfrentamientos por el poder.

Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas son gobiernos de Morena-PT, que llegaron a los ciudadanos con la esperanza de una cuarta transformación republicana; lo cual evidentemente no sólo no se ha cumplido, sino que no se tiene la más mínima idea de cómo hacerlo; con gobiernos sin cabeza como el capitalino en el que Hernán Pastrana Pastrana deberá decidir antes del final de la presente semana si se incorpora de nuevo al gobierno, o el de Nivardo Mena que lo mismo da que esté a que se ausentara, según señalan sus mismos gobernados.

Sin embargo, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, son casos aún más preocupantes, pues sus alcaldes, Sofía Alcocer y José Esquivel Vargas, llegaron al poder apoyados por los partidos PAN y PRD, los mismos que gobiernan a nivel estatal, y se supone que dichas administraciones cuentan –por lo menos- con el apoyo legal de la gestión estatal; a Sofía Alcocer pudiera disculpársele su inexperiencia en la administración pública, pero al carrilloportense que además ha sido legislador local y ocupado diversos cargos municipales y estatales, la soberbia con la que se conduce y ese aire de “perdonavidas” que ha adoptado solamente comprueban que el más pequeño escalón marea a quien no está acostumbrado a las alturas.

Más allá de la crítica, lo fundamental es conocer cuándo aprobarán el citado documento, porque en la capital quintanarroense sí se presentó un documento preliminar pero con infinidad de inconsistencias que fueron señaladas por los regidores de oposición, pero de los tres municipios incumplidores nada se sabe; ¿de plano tan escasas eran sus esperanzas de triunfo que no se prepararon nunca para gobernar? Durante la campaña, los “morenos” capitalinos con ínfulas de autosuficiencia presumían los grados académicos de algunos talentos jóvenes que acompañaban a Don Hernán Pastrana… hoy sin embargo se sabe que una de aquellas promesas es el hoy regidor con funciones de presidente, José Luis “El Joven” Murrieta…eso lo dice todo.

Ahora bien, no existen sanciones contempladas para el incumplimiento y, aun en el estricto respeto a la autonomía de poderes, habrá que ver si el Legislativo local hace un llamado a respetar la ley, pero el escribiente insiste en que lo preocupante es la administración “al garete”, con vaivenes que posibilitan acciones de “relumbrón” y con medidas sólo mitigantes sin llegar a soluciones reales, como el contrato para recoja de basura con Amex Eco Solutions… huele a “bisne”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.