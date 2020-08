Julio Camejo feliz de volver a Televisa con “La Mexicana y el Güero”

Cancún.- Después de un par de años, regresa Julio Camejo a la televisora que lo vio nacer, de la mano de Nicandro Díaz, productor que ha confiado en su talento desde un inicio y que ahora le da el papel de Mario Nava en la telenovela La Mexicana y el Güero que se estrena el próximo 17 de agosto. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Camejo comparte su felicidad de pertenecer a este proyecto al lado de grandes actores.

“Este proyecto llega en uno de los mejores momentos de la vida, venía de hacer proyectos interesantes en otras empresas y después de cinco años recibo la llamada de Nicandro, a quien le tengo mucho respeto, pues fue la única persona en toda la empresa y de las personas para las que trabajé, que mandó un ramo de flores a la funeraria cuando mi padre falleció de cáncer, me comentó del personaje que tenía para mi y di las gracias a otras propuestas que tenía para estar con él en La Mexicana y el Güero”, expresó Camejo, quien se dijo feliz de volver a Televisa, luego de algunos años.

“Estoy muy contento, primero porque actuar es algo que me gusta, que satisface mi vida, dos, regresar a Televisa después de cinco años, la empresa que me vio nacer en la carrera televisiva, he estado haciendo proyectos en otras empresas y tres, regresar con personas que también están de vuelta como el productor Nicandro Díaz, mi gran amigo, fue una de las primeras personas que confió en mi desde hace 20 años, he trabajado con él en ‘Viva los niños’, ‘Contra viento y marea’, ‘Destilando amor’, ‘La Dueña’, ‘Amores Verdaderos’, además el elencazo que hay, pocas veces se puede juntar un elenco de esta magnitud Itatí Cantoral, Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Rodrigo Abed, Irán Castillo, es una maravilla”.

Se identifica con su personaje y le hace recordare a su padre

Julio dará vida a Mario Nava, un ingeniero mecánico trabajador y responsable con su familia, papel que ha encantado al actor por su nobleza y la historia que le ha tocado vivir.

“Mario Nava es un tipo que lleva un año sin trabajo, es una persona con principios y valores solidos que rigen su vida, pero llega un momento de la vida que se le presenta el destino, lo confronta y decide tomar la decisión de ser un marido falso aunque esté en contra, solo por salvar a su familia de la quiebra. Con este personaje estoy evocando a mi papá con muchos aspectos, ese hombre que no aceptaba ni la más piadosa mentira, por otro lado es padre de una niña de siete años, yo tengo una hija de siete, tengo muy claro ese aspecto de cómo sería como papá, cuando empiezo a juntar todo eso, en este momento tan complicado que vivimos, el poder sacar sonrisas y poder ser aliciente del público, es algo maravilloso”, dijo agradecido Julio Camejo, quien dejó en pausa por la pandemia la serie de “Narcos” y dos obras de teatro “Un papá para tres” y “La homofobia no es cosa de hombres”, en espera de que todo se reactive para continuar con ellos.