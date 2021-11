Justicia no llega para las mujeres víctimas de violencia digital

La violencia digital contra las mujeres -entendida como la exhibición en redes sociales de imágenes íntimas de una persona sin su permiso- cada vez es más común en Quintana Roo, ante la impunidad que gozan los agresores.

De acuerdo con reportes de transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde que se tipificó el delito en septiembre de 2020, se han abierto 48 carpetas de investigación, sin embargo, únicamente en dos existieron vinculaciones a proceso.

Al respecto, el colectivo feminista Defensoras Digitales puntualizó que estas denuncias representan apenas una décima parte de los casos que realmente suceden, debido a que la mayoría de las víctimas prefiere no acusar a su agresor por vergüenza o por temor a ser amenazada por sus victimarios.

Según los datos de la organización, en 2018 fueron detectados 50 grupos o comunidades que ofrecían “packs” o fotos de mujeres quintanarroenses desnudas. En 2019 se encontraron casi 100; durante 2020, la cantidad aumentó a 180, y en lo que va de 2021, se han reportado más de 300 comunidades de este tipo.