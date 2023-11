Kantunilkín: Eligen a nuevo comisario del ejido de Solferino

José María Quintal Olivar fue electo como presidente del comisariado ejidal de la comunidad de Solferino, cargo que tenía Héctor Ramón Baas May.

La elección fue de manera libre y secreta con la asistencia de 178 ejidatarios de un total de 206, de tal forma, Quintal Olivar, logró de manera histórica 111 votos y 63 su más cercano competidor que fue Miguel Ángel Granados Beh.

Las otras personas que acompañarán al nuevo presidente del comisariado ejidal son: Virgilio Canul Barredo, secretario; Alejandro Ramírez May, tesorero; José Avelino Cahum Cohuo, presidente del consejo de vigilancia; Bani Morales Chin y Anastasia May Can, primer y segundo secretario.

Antes de la asamblea fue nombrado a Leopoldo Garduza, como presidente de la mesa de debates; Rodrigo Olivar Quintal, secretario; Rubén Baas May y Emilio Arronte, primer y segundo escrutador.

La elección fue con algunas inconformidades por cuestiones desconocidas, en la que podría ser de la forma como señala el ex comisariado ejidal, Héctor Ramón Baas May, fue manipulada por la ahora ex secretaria Pilar de la Cruz Chicatti y que apoyaban a la planilla perdedora.

Aunque quien validó y atestiguó la elección fue Carlos Zamudio, visitador de la Procuraduría Agraria, asignado en el municipio de Lázaro Cárdenas.

