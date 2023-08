Kantunilkín: Niegan entrada a directiva ejidal a reunión con Fonatur

No permitieron la entrada de la directiva ejidal de Nuevo X-Can, a una reunión en el privado de la presidencia municipal, donde supuestamente estarán las autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para buscar alternativas de solución en relación a unos compromisos que firmaron en una asamblea de ejidatarios, por la afectación de tierras con el Tren Maya.

Fue alrededor del mediodía de ayer cuando salió en la sala de juntas del ayuntamiento, Felipe Novelo Pool, secretario privado de la presidencia municipal, para informar que en la reunión sólo podrán entrar comisariados ejidales, ya que se encontraban el de Nuevo X-Can, Ignacio Zaragoza y El Tintal.

Ahí, de inmediato, Luis Ariel Pool Ku, presidente del comisariado ejidal de Nuevo X-Can, agradeció la invitación, pero replicó que para poder entrar a la reunión será toda la directiva y de ahí abandonaron el lugar.

Recordó que esa reunión fue convocada en relación a que en días pasados en la trigésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo fue rechazada por los integrantes del cabildo la incorporación del proyecto del Tren Maya del tramo 4 de Izamal a Cancún, a cambio de uso a suelo para destinarse a la construcción de obras de infraestructura y sus obras complementarias.

En esa sesión la directiva ejidal de Nuevo X-Can, agradeció la decisión del cabildo, pero ayer no permitieron que entren a la reunión programada en el privado de la presidencia municipal, ya que desconoce la directiva si altos mandos del Tren Maya que es un proyecto de la nación, presionaron al cabildo para que rectifiquen esa decisión al no aprobar el cambio de uso de suelo de tierras ejidales que no se ha realizado la desincorporación de manera legal en una asamblea de formalidades especiales.

Y es que Pool Ku afirmó que están en la mejor decisión de explicar a las autoridades de Fonatur con documentos la forma en que se puede desincorporar las tierras cuando se haya cumplidos los siete compromisos firmados que será en la casa ejidal de Nuevo X-Can, en una asamblea de ejidatarios.

Construcción de guarniciones y banquetas

El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas está construyendo más de mil metros lineales de guarniciones y banquetes en las principales calles de la comunidad de San Ángel, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal.

Ante esa situación, Juan Gabriel Pool Ku, precisó que el gobierno tiene contemplado a San Ángel y están agradecidos por las mejoras y lo más importante es que el embanquetado garantiza la seguridad de niños y grandes.

El director de Obras Públicas del ayuntamiento, Luis Gabriel Kumul Cante, informó que en la construcción de guarniciones y banquetas se invertirán más de 2.2 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Esto lo dio a conocer durante la supervisión de los avances de los trabajos y adicional afirmó que se está realizando acciones de vivienda que consiste en cuartos con dormitorio, baños y pisos firmes. (Con información de Raúl Balam)