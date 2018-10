Karatecas quintanarroenses buscan mejorar su nivel

Agencia

CANCÚN.- “Necesitamos más trabajo en Quintana Roo”, consigna Óscar Godínez Balvas, presidente de la Federación Mexicana de Karate (Femeka), con la finalidad, desde su perspectiva, de mejorar el nivel de la disciplina en la entidad. Agrega que ‘ahorita, era para que Quintana Roo, si tomamos en cuenta que el evento fue en la casa del anfitrión, tuviera a más gente’.

“Hay una chica muy interesante (Zazil Ortiz), quien estaba en juvenil y acaba de pasar a otro nivel (al adulto). Desgraciadamente no pudo avanzar, no tiene mucha experiencia en esta nueva categoría, pero es muy buena, con una gran carrera”.

En el Torneo Preselectivo y Selectivo para la Copa Norteamérica, en categoría Mayor, el estado participó con cuatro atletas: Hanna Alemán Ángeles, Yahir Abraham Beltrán Matos, Jazmín Bautista Cruz y la propia Zazil. De estos cuatro, solamente el chetumaleño, Yahir Abraham, se quedó en la orilla.

También te puede interesar: Karatecas marcan precedente en Cancún

En este filtro, Zazil y Jazmín concluyeron en segundo lugar en kumite, en +68 y -50 kilos. Hanna Alemán, también en kumite (-61 kilogramos), finalizó en tercer lugar. Ya en el Selectivo, Zazil Ortiz y Jazmín Bautista se adjudicaron el tercer y cuarto puesto. “Directamente no clasificaron, pero están en reserva (en lista de espera por si alguna de las que sí avanzaron no puede asistir al certamen), o bien, son convocadas”, destaca Domingo González Palavicini, presidente de la Asociación Estatal de Karate.

“Competir no es obligación” Para González Palavicini, ‘a pesar de que no nos fue muy bien en el evento mundial’, acepta, ‘en general, el balance fue muy positivo’. “Con respecto, a lo que comentó el señor Godínez, estamos trabajando mucho, lo que pasa es que no a todos los atletas que tenemos les interesa participar, les interesa aprender el karate, conocer a fondo la disciplina. Ahí sí, es una cantidad grande, al grado de que tenemos a muchos alumnos.

“Nada más para que se den una idea, estamos en los cuatro planteles de Bachilleres, en universidades, Cbtis y Conalep. El único lugar donde no estamos, por regla de la SEQ, son las escuelas primarias y secundarias porque no nos lo permiten. Hemos tocado puertas, ya fuimos a hacer promoción, pero, repito, no nos dejan dar clases.

“En cambio, en las particulares sí tenemos karate, pero no lo ven para competir, únicamente para saber defenderse, como hábito saludable. Hablar de competencia, ya es otra cosa, pues a muchas familias, incluso, a los atletas, no les llama la atención. “Ojo, para nosotros ni los atletas es una obligación participar, y sí un deber saber defenderse”, concluye.