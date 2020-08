Karely Herrera debuta en el programa “Secretos compartidos”

Cancún.- La modelo y diseñadora de modas, Karely Herrera, debuta como titular del programa “Secretos compartidos” a través de la señal de ADR Networks México, un espacio donde pretende ser ejemplo, compañera, apoyo y consejera de las mujeres que la escuchan todos los sábados.

Compartiendo sus vivencias y apoyada con especialistas, Karely aseguró en exclusiva para Novedades Quintana Roo que busca generar una comunidad de apoyo entre mujeres y resaltar el empoderamiento del género ante la sociedad.

“Estoy sumamente feliz con este programa que inició con el nombre de Mis secretos no tan secretos en el 2015, luego de que terminé una competencia muy importante de fitness y las niñas me buscaban para pedirme consejos de entrenamiento, dietas e intenté compartirles de una manera muy profesional; sin embargo, por mis actividades cotidianas no me di abasto y me quedé con las redes sociales, ahora tengo la oportunidad de estar en este espacio radiofónico y es que retomo el proyecto bajo el nombre de ‘Secretos Compartidos’, ahora con especialistas en la materia y mucha más experiencia para compartir”, detalló la bella Karely, encantada de compartir sus experiencias propias y secretos con sus seguidores.

“Todo lo que les hablo en el programa es de mi experiencia, nunca compartiré algo que no he vivido, busco llegar a personas que quieren esa guía, les daré mi mano, mi propósito desde el corazón es ayudar, ahora mismo yo estoy atravesando por un divorcio, es un tema delicado así como la bulimia, el acné, sobrepeso, la celulitis, no todas queremos compartirlo y a mí me encanta poder compartir mis cosas, soy una mujer normal que está pasando por un divorcio, que tuve anorexia, que he luchado por salir adelante, me hubiese encantado tener en cada proceso tener una persona que me guiara, entonces es lo que quiero ser para mis seguidoras y que mejor que apoyándome con especialistas de cada tema para poder decir, sí se puede, hay formas de salir adelante y vamos juntas”, señala.